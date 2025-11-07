Picchiava la compagna davanti alla figlia di 7 mesi: arrestato a Siracusa un uomo di 33 anni

Un 33enne di Siracusa è stato arrestato per maltrattamenti e stalking ai danni della ex compagna, madre della loro bambina. Dopo mesi di violenze, minacce e pedinamenti, la Procura ha ottenuto la custodia cautelare in carcere per proteggere la donna e la figlia.

Un uomo di 33 anni accusato di aver perseguitato e aggredito la giovane madre della sua bambina dopo la fine della loro convivenza è stato arrestato ieri dalla polizia a Siracusa. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, arriva al termine di un’indagine che ha fatto emergere un quadro di violenze domestiche e minacce protrattesi per mesi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vessazioni sarebbero iniziate intorno allo scorso Natale. La vittima, una donna di 24 anni, madre di una bambina di appena sette mesi, avrebbe subito ripetuti episodi di aggressione fisica e verbale, spesso alla presenza della figlia. All’origine delle violenze, una gelosia ossessiva che spingeva l’uomo a controllare ogni suo movimento e a trasformare la vita familiare in un clima di paura e tensione costante.

La donna, stremata, aveva deciso di porre fine alla convivenza, trovando rifugio con la figlia presso l’abitazione dei genitori. Ma la separazione non aveva fermato le persecuzioni: l’uomo avrebbe continuato a seguirla, a presentarsi sotto casa e a molestarla con appostamenti e minacce, in un crescendo di intimidazioni che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli inquirenti hanno raccolto una serie di prove che documentano l’escalation della violenza, spingendo la Procura a chiedere una misura restrittiva per mettere fine alle condotte persecutorie. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha accolto la richiesta, disponendo la custodia cautelare in carcere per tutelare la sicurezza della donna e della bambina.