Picchiata dal compagno, donna chiama il 112 e resta in silenzio: rintracciata e salvata dalla polizia Una donna anconetana è stata soccorsa dagli agenti mentre subiva maltrattamenti in casa da parte del compagno: l’uomo è stato arrestato.

A cura di Davide Falcioni

Avrebbe voluto digitare il 112 al telefono, ma non poteva raccontare alla polizia le violenze che ogni giorno subiva dal suo convivente: una donna anconetana vittima degli abusi ha quindi cercato un modo alternativo per farsi comunque sentire e per chiedere aiuto, quell'aiuto che – grazie all'attenzione degli operatori del servizio di emergenza della polizia – è arrivato ed è stato risolutivo.

Dopo aver composto il numero per le emergenze la donna è rimasta in silenzio, ma l'operatore ha potuto sentire le grida in casa così ha rintracciato l'indirizzo da dove le chiamate partivano. Una pattuglia delle volanti è arrivata sotto casa, nel quartiere delle Grazie di Ancona, e ai poliziotti è stato sufficiente seguire i rumori che si sentivano anche dalla strada per raggiungere l'appartamento e porre fine ad una brutale aggressione ai danni di una donna. A picchiarla è stato il compagno, 43 anni, di origine ligure. La coppia, che ha due figli, si era trasferita ad Ancona da qualche anno e le violenze ai danni della donna sarebbero state frequenti.

Arrivati nell'abitazione i poliziotti hanno messo in sicurezza la donna, ferita al volto e sul corpo, che è stata poi accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso e dimessa con 25 giorni di prognosi per le percosse ricevute. In seguito è stata ricostruita la vicenda. Dai suoi racconti è emerso che il compagno è una persona estremamente gelosa. Lei non sarebbe stata in grado di reagire fino a due giorni fa, quando ha temuto per la sua vita e per quella dei suoi figli. Così ha preso il telefono e composto il 112 nella speranza che arrivasse qualcuno. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Ancona.