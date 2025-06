video suggerito

Chi era Assunta Carbone, la donna uccisa dal compagno che poi si è tolto la vita annegando nel lago Assunta Carbone era madre di un giovane di 27 anni, lavorava come ambulante per una ditta di alimentari. Aveva 54 anni. Purtroppo è lei la vittima dell'ennesimo femminicidio in Italia.

A cura di Giorgia Venturini

Era conosciuta da molti in paese Assunta Carbone, per gli amici Susy. A Rivalta, paese in provincia di Torino, lavorava come ambulante per una ditta di alimentari e pasta di Orbassano. Purtroppo è lei la vittima dell'ennesimo femminicidio in Italia. Aveva 54 anni.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, a ucciderla forse con un corpo contundente è stato il compagno Alessandro Raneri, elettricista di 55 anni. La violenza sarebbe arrivata dopo un litigio nel salotto di casa, in un appartamento al secondo piano di un edificio in via XXV aprile 23 a Rivalta. L'uomo dopo averla uccisa si è messo in macchina, avrebbe raggiunto il vicino lago e si sarebbe suicidato gettandosi in acqua. Lo avrebbero visto alcuni testimoni che hanno lanciato l'allarme: il cadavere dell'annegamento era stato riportato a riva con un elicottero e una squadra di sommozzatori.

I carabinieri hanno così avvisato il fratello dell'uomo che avrebbe cercato di mettersi in contatto con Assunta Carbone ma lei era già morta. Allora il fratello di lui avrebbe utilizzato il doppione della chiavi per entrare nella casa della coppia e ha trovato il cadavere della donna. In poco tempo sul posto sono arrivati i militari, la scientifica e il pubblico ministero.

Il fratello agli investigatori avrebbe detto: "Non capisco la ragione, non litigavano, lui era una persona molto tranquilla, pacifico, lei era sempre solare nulla faceva pensare a una situazione simile. Certo, lui era stato in cura per la depressione, da quando aveva perso il lavoro nel 2020 e non riusciva a trovare nient'altro da fare. Anche lui però, prima di allora, era sempre stata una persona allegra, solare. Poi aveva avuto un lungo periodo difficile, aveva anche smesso di curarsi, ma adesso aveva ripreso, su insistenza di Susy. Aveva anche trovato un lavoro da poco: era stato assunto in una ditta di allarmi e lavorava anche in altre province, viaggiava un po'".

In tanti ora piangono Assunta Carbone. Era madre di un giovane di 27 anni, mentre il 55enne era padre di una ragazzina adolescente. La donna era la sorella di Pietro, consigliere comunale morto nel gennaio dello scorso anno a causa di un tumore. Si procederà ora con tutte le indagini del caso.