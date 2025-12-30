Picchia la moglie nel Veneziano per quattro anni: il figlio chiama i carabinieri. Padre allontanato di casa

A Venezia, un uomo è stato allontanato dalla moglie e dai figli per maltrattamenti perpetrati nell’arco di diversi anni: il provvedimento è scattato dopo che uno dei figli ha chiamato i carabinieri.

immagine di repertorio

È successo nel Veneziano, tra San Donà di Piave e il territorio di competenza del tribunale di Venezia, dove un uomo di 48 anni, di origine straniera, è ora indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, misura già applicata dai carabinieri nei giorni scorsi.

Il provvedimento è l’esito di un’indagine partita dopo la denuncia della vittima, che si è presentata in caserma all’inizio di dicembre per raccontare una lunga storia di violenze mai emersa prima. La donna ha riferito di aver subito per circa quattro anni aggressioni fisiche e verbali, continue umiliazioni e ingiurie, in un clima reso insostenibile da scenate di gelosia e comportamenti oppressivi del marito. Nonostante la gravità della situazione, fino a quel momento non aveva mai sporto denuncia né richiesto cure mediche.

L’episodio che ha fatto precipitare definitivamente gli eventi risale al 30 novembre. All’interno dell’abitazione, davanti ai figli minori, l’uomo avrebbe nuovamente aggredito la moglie con schiaffi alla testa e tirate di capelli. Una scena violenta e traumatica, l’ennesima, che ha spinto uno dei figli a trovare il coraggio di chiedere aiuto. È stato lui a chiamare il 112, segnalando una situazione ormai fuori controllo.

L’intervento dei carabinieri della compagnia di San Donà di Piave ha consentito di mettere immediatamente in sicurezza la donna e di avviare accertamenti approfonditi. Nel giro di poche settimane i militari hanno ricostruito un quadro familiare definito allarmante, raccogliendo elementi ritenuti sufficienti dalla procura di Venezia per richiedere una misura cautelare.

Il 22 dicembre l’uomo è stato quindi allontanato dall’abitazione e sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Per l’autorità giudiziaria dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia. Un provvedimento che chiude un lungo periodo di violenze consumate nel silenzio e che nasce dal gesto decisivo di un figlio, capace di spezzare una catena che durava da anni e di dare alla madre la forza di denunciare.