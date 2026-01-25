Pesaro-Urbino, Eucherio Bricca finisce fuoristrada: morto il consigliere comunale di Apecchio

Eucherio Bricca, 74 anni, storico consigliere comunale di Apecchio, è morto in un incidente stradale sulla provinciale 90. L’auto è uscita di strada finendo in un campo. Ingegnere ed ex assessore ai lavori pubblici, era al terzo mandato.

La comunità del piccolo comune marchigiano di Apecchio è stata colpita da un lutto improvviso e profondo. Questa mattina, lungo la strada provinciale 90, ha perso la vita Eucherio Bricca, storico consigliere comunale ed ex assessore, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi della località San Martino, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, Bricca era alla guida della sua Mitsubishi Pajero quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di carreggiata, finendo in un campo adiacente dopo aver percorso fuori strada circa cinquanta metri. L’allarme è scattato intorno alle 9.30, quando un passante, proprietario di un podere nella zona, ha notato le tracce lasciate dall’auto e ha subito contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti l’ambulanza di Apecchio, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno lavorato per estrarre il corpo dell’uomo, rimasto incastrato sotto il mezzo ribaltato. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I militari dell’Arma stanno ora svolgendo i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Eucherio Bricca aveva 74 anni, era ingegnere di professione e una figura di riferimento per la vita pubblica del paese in provincia di Pesaro e Urbino. Eletto consigliere comunale per tre legislature, l’ultima delle quali nel giugno dello scorso anno, aveva ricoperto anche l’incarico di assessore ai lavori pubblici, seguendo numerosi interventi infrastrutturali e contribuendo in modo concreto allo sviluppo del territorio. Aveva inoltre fatto parte del consiglio dell’Unione Montana del Catria e Nerone.

Il dolore per la sua scomparsa è stato espresso dal sindaco di Apecchio, Vittorio Nicolucci, che ha ricordato il lungo percorso condiviso: “È una notizia che ci colpisce profondamente. In questi dodici anni Eucherio ha dato un contributo enorme all’amministrazione, non solo sul piano professionale ma anche umano. Ha sempre lavorato per far crescere la squadra e coinvolgere i giovani. Perdiamo una persona di grande valore e un amico”.