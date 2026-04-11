Oroscopo domenica 12 aprile 2026 di Ginny: ideali forti per Leone e Sagittario

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

In Finlandia esiste una gara in cui si corre con la moglie sulle spalle e il premio finale è una quantità di birra pari al suo peso. Con Marte nel segno ti senti così forte, competitivo e pieno di energia che l’idea non ti sembra nemmeno tanto assurda. Anzi, potresti quasi farci un pensierino serio. Resta solo da capire se hai già convinto la tua dolce metà.

Toro

Forte della benedizione di Venere nel tuo segno, proveresti anche a goderti questa domenica, ma la Luna in quadratura ti scombina l’umore e ti fa dubitare perfino di ciò che di solito sa consolarti. Però sono sicura che un pranzetto dalla mamma, con il tuo piatto preferito in tavola, abbia ancora tutte le carte in regola per farti tornare il buonumore.

Gemelli

Anche se, grazie alla Luna, le intenzioni sono buone, a fine giornata potreste ritrovarvi con la sensazione di aver discusso praticamente con chiunque. Con Marte a favore, infatti, non avete nessuna voglia di mandar giù bocconi amari, anzi, dite quello che pensate in modo piuttosto netto. E Mercurio, invece di aiutarvi a fare chiarezza, vi confonde ancora di più, facendovi credere che la vostra sia l’unica versione possibile.

Cancro

Grazie a Venere a favore sei una vera calamita per l’amore, tanto che, se qualcuno ti fissa giusto quei due secondi in più , sei già lì con la fantasia a scegliere le partecipazioni, discutere la disposizione dei fiori e decidere dove far sedere gli amici single al ricevimento. A questo punto non resta che far partire la marcia di Mendelssohn.

Leone

Venere e la Luna continuano a starti addosso come un cielo basso e carico di pioggia, ma Marte ti dà la spinta giusta per correre così forte da lasciarti il temporale alle spalle e sbucare proprio lì dove le nuvole finalmente si aprono. E allora una cosa sola… “Corri, Forrest, corri!”.

Vergine

Verginona, con Mercurio in opposizione sostenere una qualsiasi conversazione ti sembra una fatica enorme. Hai molta più voglia di dolcezza, vicinanza e momenti teneri, ma senza dover affrontare discorsi troppo impegnativi. Insomma, per abbracci e coccole ci sei eccome, ma se qualcuno prova a trascinarti in un dialogo serio, ti dai subito per dispersa.

Bilancia

La Luna a favore ti porta dritta a sognare a occhi aperti, ma con Marte in opposizione trovare una buona ragione per mettere i piedi fuori dal letto sarà tutt’altro che semplice. Attenzione, però, a non accontentarti soltanto di fantasticare, perché, per quanto l’immaginazione sappia essere coinvolgente e appagante, anche la realtà merita una possibilità.

Scorpione

Con la Luna a sfavore ma Mercurio ancora dalla tua, le parole rischiano di diventare più taglienti del previsto e di ferire chi ti sta accanto. E non è solo un modo di dire, perché diverse ricerche confermano che il dolore emotivo viene vissuto dal cervello in modo molto simile a quello fisico. Per questo oggi forse ti conviene dare forfait e startene un po’ per conto tuo, con la bocca ben chiusa.

Sagittario

Grazie a Marte, il richiamo della libertà e dell’azione in questa domenica è talmente forte che trattenerti in casa sarà praticamente impossibile. Con Mercurio in quadratura, poi, tentare di farti cambiare idea sarebbe soltanto un’inutile perdita di tempo. Tanto vale seguirti e lasciarsi trascinare dalla tua incontenibile voglia di fare.

Capricorno

Caro Capricornone, oggi sai benissimo quello che provi, ma quando si tratta di mostrarlo ti muovi con lo stesso impaccio di Paperino davanti a Paperina. Colpa di Marte, che ti rende insicuro, un po’ goffo e subito pronto ad arrossire, proprio come ai tempi delle prime cotte del liceo, quando bastava uno sguardo per mandarti completamente in tilt.

Acquario

Caro Acquario, le tue gambette oggi vanno veloci e spedite perché Marte ti spinge a dare il massimo. Se il partner vuole passare un po’ di tempo con te, deve smettere di restare a bordo campo e iniziare ad allenarsi sul serio per tenere il tuo ritmo, con la speranza di riuscire, passo dopo passo, a sciogliere un pochino il tuo cuoricino avvizzito.

Pesci

Come un prato in primavera, tra tulipani, ranuncoli, peonie e margherite che si schiudono al primo sole, anche voi con questa splendida Venere a favore regalate la stessa immagine bucolica e piena di incanto. Ah, che meraviglia…Beato chi ha il privilegio di passeggiare nei vostri giardini segreti!