Perugia, mamma poggia sulla cassa del supermercato cadavere del figlio di 2 anni ucciso a coltellate La mamma di un bimbo di appena 2 anni ha adagiato il corpo del piccolo sul nastro trasportatore di un supermercato nel Perugino. Il piccolo sarebbe stato ucciso a coltellate. Secondo le prime indiscrezioni, la donna è attualmente in stato confusionale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 43 anni avrebbe poggiato il cadavere del figlioletto 2 anni sul nastro trasportatore di un supermercato. Secondo le prime indiscrezioni, il bimbo sarebbe stato ucciso a coltellate. I carabinieri sono intervenuti nel supermercato di Città della Pieve, a Perugia. La donna avrebbe adagiato sul nastro trasportatore il corpicino senza però fornire alcuna spiegazione. Il cadavere del piccolo Alex reca ferite d'arma da taglio al collo e al torace. La donna è stata portata in caserma ed è attualmente in stato confusionale. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti.

Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 16.20 di oggi nel supermercato Lidl di Po Bandino. Secondo quanto riferito, la donna avrebbe cercato di chiedere aiuto poggiando il corpo del piccolo sul nastro trasportatore ma, sempre secondo quanto appurato dai soccorritori, il bimbo era ormai già deceduto. Diverse le ferite da arma da taglio su tutto il corpo. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la 43enne viveva con il figlio a casa di un conoscente. In questo momento i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze dei clienti del supermercato: la donna avrebbe fatto il suo ingresso all'interno dell'attività commerciale con il cadavere sanguinante di suo figlio in braccio. "Quello che è certo – ha spiegato il sindaco di Po Bandino, Fausto Risini – è che si tratta di una tragedia accaduta in un piccolo centro che solitamente è molto tranquillo. Ora tutti i cittadini sono sconvolti"