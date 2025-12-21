Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, Giuseppe muore a 18 anni

Incidente mortale nella notte a Palermo. Giuseppe Filippone, 18 anni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un albero. Il giovane, trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Indagini in corso sulla dinamica del sinistro.

Giuseppe Filippone, 18 anni.

Tragico incidente nella notte a Palermo, dove ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Il giovane, che si chiamava Giuseppe Filippone, è morto nella notte di oggi, domenica 21 dicembre, il sinistro è avvenuto intorno alle 3 in viale Diana, all'interno del parco della Favorita.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia municipale, riportano i quotidiani locali, la vittima si trovava a bordo della sua auto, una Peugeot 106, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato violentemente contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo del 18enne, rimasto incastrato tra le lamiere della vettura. Insieme ai Vigili, sul luogo dell'incidente erano presenti anche i sanitari del 118 che hanno tentato le prime manovre di rianimazione.

Il giovane è stato quindi trasportato d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Tuttavia, nonostante il tempestivo intervento dei medici che hanno tentato di salvargli la vita, il ragazzo è spirato.

Come già anticipato, l'esatta dinamica e le responsabilità del sinistro sono ancora in fase di accertamento. L'area è stata chiusa al traffico per alcune ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso.

Sui social sono subito comparsi tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del 18enne. "Non è giusto perdere la vita a quest'età. Eri un ragazzo d'oro, fratello mio. Fai buon viaggio, vita mia, che la terra ti sia lieve", si legge in un post pubblicato su Facebook da un amico e corredato con una foto della vittima a bordo di uno scooter.

"Fratello mio, non ho parole…quanti bei momenti abbiamo passato insieme", ha scritto un altro amico ricordando il 18enne su TikTok. "Fino all'altro ieri ci eravamo sentiti e oggi vengo a sapere questo. Non è giusto, sarai per sempre nel mio cuore", aggiunge.