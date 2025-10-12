Perde il controllo della moto e finisce contro un palo: Vincenzo muore a 64 anni, era medico del 118

Un uomo di 64 anni è morto in un incidente avvenuto alla periferia di San Severo, nel Foggiano, domenica 12 ottobre. La vittima si chiamava Vincenzo Fernando Incoronato, era un medico del 118. Il 64enne si trovava alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo. I colleghi: “Perdita umana e professionale, sempre disponibile”.

Vincenzo Fernando Incoronato, 64 anni.

Un uomo di 64 anni è morto in un incidente stradale avvenuto alla periferia di San Severo, nel Foggiano, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre. La vittima si chiamava Vincenzo Fernando Incoronato, era un medico del 118.

Il 64enne si trovava alla guida della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato ed è finito contro il palo di una recinzione. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Purtroppo, è deceduto sul colpo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla provinciale per San Paolo di Civitate, paese in cui il 64enne abitava. Insieme al personale sanitario sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia stradale di San Severo per i rilievi del caso.

“È tra i colleghi più anziani del servizio di emergenza urgenza del 118 della provincia di Foggia. Da oltre 30 anni in servizio presso il 118 di San Severo. È una scomparsa che ha sconvolto tutti", ha detto il direttore della centrale operativa del 118 di Foggia e direttore del dipartimento di emergenza urgenza, Stefano Colelli.

"Lo conoscevo da anni – ha aggiunto Colelli parlando con i quotidiani locali -. L'ultima volta l'ho visto due giorni fa quando è venuto in centrale operativa per partecipare ad un corso per l'utilizzo di device a bordo delle ambulanze. Nonostante le diverse decine di anni di servizio, era sempre attento ad aggiornamenti".

"Mostrava sempre entusiasmo per il suo lavoro nonostante le enormi difficoltà del sistema dell'emergenza urgenza. Non gli mancava molto per la pensione. È una perdita davvero enorme", ha concluso.

"Una tragedia. Un dolore immenso. È una grande perdita umana e professionale – ha dichiarato invece il direttore della Asl di Foggia Antonio Nigri -. Era un medico sempre disponibile. Una colonna portante del servizio di emergenza urgenza dell'area nord della provincia. Dedito al lavoro, affabile. Subiamo davvero una grande perdita".