Perde controllo della moto e finisce contro guardrail: papà Moreno muore a 33 anni Moreno Castellitti, papà di 33 anni, è morto ieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in località Casali Belforte di Preci, in Umbria: ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il guardrail. “Addio amico mio, mi mancherai”.

A cura di Ida Artiaco

Quella che doveva essere una giornata in giro con gli amici si è trasformata in tragedia per un papà di soli 33 anni, che è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre tornava a casa in provincia di Macerata.

Moreno Castellitti, questo il nome della vittima, papà di un bimbo di tre anni, stava rientrando a casa a San Severino nella mattinata di ieri, domenica 3 settembre, quando ha perso il controllo della sua moto in località Casali Belforte di Preci, in Umbria, a circa 400 metri dal confine con le Marche, andando a schiantarsi contro il guardrail per cause che sono ancora in via di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che è deceduto sul colpo nonostante indossasse il casco, avrebbe fatto tutto da solo: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti a parte la sua Suzuki Rg 500, ma i carabinieri di Visso e Norcia sono a lavoro per cercare di capire la dinamica esatta di quanto successo.

La notizia del decesso di Moreno, conosciuto anche con il soprannome di Smilzo, si è diffusa subito a San Severino, dove abitava insieme alla sua famiglia e lavorava nel settore della sanificazione di spazi e mezzi dopo un passato da muratore. Il funerale si terrà oggi alle 15.30 nella Chiesa di San Domenico.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati dai suoi amici e conoscenti sui social. "Ancora non ci credo che tu te ne sia andato, mi ricordo le foto che mi mandavi con la tua moto il tuo sorriso la tua felicità ricordati che rimarrai sempre nel mio. Riposa in pace che gli angeli ti proteggano sempre. Addio amico mio, mi mancherai", ha scritto su Facebook Maria Rosaria.