Paura a Imperia, bimbo di 2 anni precipita dal terrazzo di casa: soccorso dal papà, è gravissimo

Un bambino di 2 anni è precipitato da un terrazzo di uno stabile in via della Repubblica a Imperia: è grave e in prognosi riservata. A portarlo in ospedale il papà, senza aspettare i soccorsi. Indagini in corso.
A cura di Ida Artiaco
Ore di apprensione a Imperia dove nel pomeriggio di ieri un bimbo di 2 anni è precipitato dal terrazzo di casa in via della Repubblica. Le sue condizioni sono gravissime. Secondo le informazioni finora disponibili, sarebbe stato il papà a portarlo al pronto soccorso senza aspettare l'arrivo degli aiuti. I medici dell'ospedale cittadino, però, hanno deciso di trasferirlo d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove al momento risulta ricoverato in prognosi riservata.

Il piccolo, di origine straniera, che ha compiuto un volo di alcuni metri, avrebbe riportato un politrauma: avrebbe riportato anche una lesione al cranio e problemi alla milza. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno già interrogato i genitori. È in corso l'acquisizione di testimonianze e immagini del circuito di videosorveglianza cittadino per ricostruire l'accaduto e la dinamica dell’incidente che non è ancora chiara.

Il padre del bimbo, dunque, è stato già ascoltato dagli inquirenti. Un commerciante della zona, come riporta la stampa locale, ha raccontato di essersi visto letteralmente cadere il bambino davanti al proprio furgone, poi è arrivato il genitore che dopo averlo caricato velocemente nell'abitacolo della sua auto è partito alla volta dell'ospedale.

Leggi anche
Bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano a Taranto: salvato miracolosamente dai fili per stendere

Solo qualche giorno fa un episodio simile si è verificato a Taranto, nel quartiere Tre Carrare Battisti, dove un bimbo di 4 anni è precipitato dal terzo piano, forse sfuggito al controllo dei genitori. I fili per stendere panni sui balconi inferiori avrebbero attutito l’impatto, salvandolo. Soccorso dal 118 e trasportato al SS. Annunziata, ha riportato solo una frattura al bacino, ma le condizioni sono subito apparse stabili.

