Bimbo di 4 anni precipita dal terzo piano a Taranto: salvato miracolosamente dai fili per stendere

A Taranto, nel quartiere Tre Carrare Battisti, un bimbo di 4 anni è precipitato dal terzo piano. I fili per stendere panni sui balconi inferiori avrebbero attutito l’impatto, salvandolo. Soccorso dal 118 e trasportato al SS. Annunziata, ha riportato solo una frattura al bacino, ma le condizioni sono stabili.

Momenti di grande apprensione ieri nel quartiere Tre Carrare Battisti di Taranto, dove un bambino di appena quattro anni è precipitato dal balcone del terzo piano di un’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, probabilmente sfuggito al controllo dei genitori, è caduto nel vuoto, ma fortunatamente la sua discesa è stata in parte attenuata dai fili per stendere i panni presenti sui balconi sottostanti, che hanno rallentato l’impatto e contribuito a evitare conseguenze drammatiche.

Subito dopo la caduta, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il bambino e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. I medici, dopo averlo visitato, hanno diagnosticato una frattura al bacino; fortunatamente, le sue condizioni generali sono buone e non destano preoccupazioni. L’intervento tempestivo del personale sanitario è stato determinante per garantire al piccolo le prime cure e ridurre al minimo i rischi legati all’incidente.

La dinamica della caduta è stata al centro dei rilievi effettuati dagli agenti della Polizia di Stato, giunti sul luogo dell’incidente per accertare le circostanze e ricostruire con precisione l’accaduto. Secondo quanto emerso finora, i cavi dei fili per stendere hanno agito come un paracadute improvvisato, rallentando la caduta e trasformando un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime in un autentico salvataggio miracoloso.

L’incidente ha immediatamente destato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che hanno assistito attoniti alla scena e hanno contribuito a creare un cordone di sicurezza fino all’arrivo dei soccorsi. La prontezza con cui il personale del 118 ha prestato assistenza e la tempestività dei rilievi della Polizia hanno permesso di gestire la situazione senza ulteriori complicazioni.

Fortunatamente, nonostante l’altezza considerevole dalla quale il bambino è caduto, il lieto fine è stato possibile grazie a una combinazione di fattori fortuiti e all’intervento immediato dei soccorritori.

Il piccolo, dopo le prime cure, rimane sotto osservazione presso il reparto pediatrico dell’ospedale, dove i medici continueranno a monitorare la frattura al bacino e il suo decorso clinico. La famiglia può tirare un sospiro di sollievo: quella che poteva essere una tragedia si è conclusa con il bambino salvo, un vero e proprio miracolo reso possibile anche grazie all’imprevisto “paracadute” costituito dai fili per stendere.