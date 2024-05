video suggerito

Passante trova alcune ossa nei pressi di un parco giochi di Marsala: si indaga Un passante ha trovato e segnalato alle forze dell’ordine alcune ossa, probabilmente umane. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di un parco giochi poco lontano dal lungomare di Marsala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state trovate ossa che sembrerebbero umane sui banchi di posidonia, lungo la costa nei pressi del lungomare Boeo di Marsala. Il tutto è avvenuto in un parco giochi per bambini e a segnalare la presenza delle ossa è stato un uomo che passava vicino alla riva. Il passante ha allertato immediatamente le forze dell'ordine per capire cosa sia accaduto. Sul posto sono accorsi subito gli agenti del commissariato e della Scientifica, vigili del fuoco e militari dell'Esercito.

La squadra scientifica si è messa al lavoro per effettuare i rilievi del caso e accertare che le ossa ritrovate siano davvero umane. Da chiarire anche a quando risalgano e se possa trattarsi di reperti antichi.

Le forze dell'ordine stanno anche scandagliando gli elenchi di persone che risultano scomparse per scongiurare l'ipotesi che quelle ossa possano appartenere a qualcuno la cui scomparsa è stata denunciata più o meno recentemente alle forze dell'ordine. Le verifiche sui fatti sono ancora in corso e le autorità coinvolte nelle indagini vogliono mantenere per il momento il massimo riserbo su quanto scoperto nei pressi del parco giochi di Marsala. Il ritrovamento sarebbe avvenuto davanti ad alcuni bambini che stavano giocando.

Un episodio simile si era verificato anche a fine marzo, questa volta a Favara, centro dell'Agrigentino. Le ossa sono state ritrovate in un'abitazione al primo piano di una palazzina di via Luigi La Porta. La scoperta è stata fatta durante i lavori di ristrutturazione in corso nell'appartamento. Dopo che gli operai hanno lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti anche in questo caso i carabinieri della locale tenenza e i militari del nucleo operativo di Agrigento. Le ossa sono state sequestrate e dai frammenti è stato estrapolato il Dna, utile per fornire indicazioni sui resti.