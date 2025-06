video suggerito

“Attirata in un parco e massacrata di botte”: 14enne aggredita da coetanee, il video diffuso sul web Una 14enne è stata picchiata da alcune coetanee nel Parco della Resistenza a Scandiano (Reggio Emilia). L’episodio è avvenuto sabato 21 giugno ed è stato ripreso con un cellulare. Le immagini sono state diffuse online. “Attirata in un parco e massacrata di botte”, ha raccontato la mamma. Indagano i Carabinieri. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Una 14enne è stata aggredita e picchiata da alcune coetanee nel Parco della Resistenza a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, sabato 21 giugno, ed è stato ripreso con un cellulare. Le immagini sono state quindi diffuse online.

"Pensava fosse una serata tranquilla con degli amici. Invece era tutto organizzato per aggredirla. L’hanno attirata in un parco e massacrata di botte. Poi hanno filmato tutto e pubblicato le sue ferite su Instagram, come un trofeo. Mia figlia ha 14 anni", ha raccontato la mamma della ragazzina a Il Resto del Carlino.

"Già dal pomeriggio mia figlia e le sue amiche si erano incontrate con questo gruppo, erano una ventina di ragazzi, si conoscevano tutti. Tra questi c’è una ragazza che da mesi la prende di mira per le solite e futili gelosie tra adolescenti. Si sono dati appuntamento quella sera, lei pensava fosse per stare insieme. Invece, è stata una trappola".

Leggi anche La montagna frana e uccide due escursionisti: il video impressionante in un parco canadese

Nel video si vedono due ragazze prendere la vittima per i capelli, immobilizzarla e colpirla ripetutamente con calci e pugni, anche alla testa. "A un certo punto si vede addirittura qualcuno che le incita. Tutti attorno guardavano. Ventuno persone e nessuno è intervenuto, solo una sua amica".

La 14enne ha cercato di tenere all'oscuro i genitori, ma il giorno successivo, quando sono venuti a conoscenza della violenza, è scattata la denuncia ai Carabinieri. Intanto, sono partite le ritorsioni sul gruppo Whatsapp di cui faceva parte la vittima. "Hanno cominciato a minacciarla: ‘Se fai il mio nome ti uccido', poi l’hanno rimossa dal gruppo". Al momento sono in corso le indagini dei militari dell'Arma.

"Quanto accaduto nel Parco della Resistenza è inaccettabile. Una ragazza di 14 anni è stata aggredita e picchiata da alcune coetanee. Non solo: chi ha compiuto l'aggressione ha anche ripreso il pestaggio, ha diffuso il video e si è vantato di quanto fatto. È un gesto doppiamente violento e grave, che ferisce una giovane e offende profondamente tutta la nostra comunità", ha detto il sindaco Matteo Nasciuti.

"A lei e alla sua famiglia, con cui siamo già in contatto, va tutta la nostra vicinanza. – ha aggiunto – Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri e so che si sono già attivati in queste ore per individuare tutti i profili di responsabilità. Seguirò l'evolversi della vicenda e sostengo pienamente la madre della ragazza, che pretende che sia fatta giustizia. Nonostante la giovane età delle persone coinvolte, chiediamo che vi sia fermezza e che le stesse famiglie si dimostrino all'altezza del compito educativo".