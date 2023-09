Parma, 14enne violentata fuori da un pub. L’aggressore 22enne: “Ti voglio assaggiare”, arrestato L’episodio domenica scorsa fuori da un pub: i due, che si conoscevano già, si sono incontrati nel locale, poi è scattata la violenza. Lei si è divincolata e ha denunciato.

A cura di Biagio Chiariello

"Ti voglio assaggiare”, le ha detto prima di avventarsi su di lei. Un 22enne è stato arrestato a Parma per l'aggressione e le molestie perpetrate domenica scorsa fuori da un pub ai danni di una 14enne. Secondo quanto ricostruito, la ragazzina aveva incontrato diverse volte nel locale, nei pressi dell'area Ex-Salamini, quel giovane di origine senegalese. Domenica stava trascorrendo la serata nel disco pub con un'amica quando ha deciso di uscire a fare due chiacchiere col 22enne.

I due sono usciti insieme a parlare, ma ad un certo punto lui l'ha aggredita e molestata. “Ti voglio assaggiare”, le ha detto prima di avvicinarsi a lei in modo insistente. Per fortuna la 14enne è riuscita a divincolarsi e dare l'allarme. Il 22enne è stato bloccato la sera stessa dai militari e ora è in cella su richiesta della pm Paola Dal Monte. La gip Beatrice Purita ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

È sconcertante. È l’ennesimo episodio di violenza sessuale che avviene in questi giorni. Pochi giorni fa il caso di Caivano, dove due cuginette di 12 e 11 sono state per mesi vittime di un branco di ragazzini. Ora si aggiunge questo ennesimo caso – dice Virginia Chiastra, consigliera comunale del gruppo ‘Vignali sindaco' a Parma Today – che prende piede proprio nella nostra città e voglio dire alla ragazza vittima della violenza che non solo le sono vicina ma che troverà in me una persona delle istituzioni a sua totale disposizione, come per la sua famiglia. Quello che è successo, però, non può lasciarci indifferenti".