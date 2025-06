“Violentata in strada da uno sconosciuto, ho gridato ed è scappato”: si cerca l’aggressore nel Modenese

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Aveva appena salutato gli amici dopo una serata passata insieme quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo l'ha immobilizzata e ha abusato di lei, poi è fuggito. La violenza sessuale ai danni di una 30enne è avvenuta mercoledì 25 giugno, intorno alle 22.30, in centro a Vignola, nel Modenese.

A riportare la notizia è il quotidiano Il Resto del Carlino. A quanto si apprende, l'aggressore è fuggito quando la giovane si è messa a gridare, attirando l'attenzione di alcuni clienti di un locale. Sono intervenuti i Carabinieri, la vittima è stata medicata sul posto, trasportata al Pronto soccorso del Policlinico e sottoposta al protocollo previsto in casi di violenza sessuale.

Dalla descrizione fatta il responsabile sembra essere un giovane di origini nordafricane. La 30enne è stata soccorsa dai sanitari del 118: ha riportato alcuni traumi nella caduta al suolo e l'aggressore le ha provocato ecchimosi sul corpo, soprattutto agli arti, stringendola con forza.

Dopo i primi accertamenti la giovane è stata trasferita al pronto soccorso ginecologico del Policlinico, qui sono stati svolti accertamenti tecnici, con l'obiettivo di reperire eventuali tracce dell’aggressore sessuale ed è stato offerto sostegno psicologico alla vittima.

La 30enne è stata poi dimessa dal nosocomio, ancora in stato di choc. L’uomo è ancora in fuga ma una volta individuato dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. Per riuscire a rintracciarlo gli investigatori avrebbero intenzione di acquisire i filmati delle telecamere della zona, che potrebbero portare all'identificazione dell'aggressore.

Secondo quanto riporta il quotidiano, la giovane, durante i momenti concitati in cui si è consumata la violenza, sarebbe riuscita anche a colpirlo, nonostante si trovasse a terra: il giovane potrebbe quindi avere segni sul corpo.