Parcheggia l’auto e la copre con un telo, multato perché la targa non si vede: “Che scorrettezza” L’episodio (non isolato) è avvenuto a Lignano Sabbiadoro. ‘Vittima’ è un turista milanese in vacanza che protesta: “Per fare il verbale però la targa l’hanno vista. Si vuole far cassa, altrimenti si potrebbe essere più elastici”.

"Ho parcheggiato la macchina coprendola con un telo per proteggerla dalla resina dei pini e sono stato multato perché avevo coperto la targa: colui che ha redatto il verbale, però, l’ha riportata correttamente sulla multa, scostando agevolmente il telo".

È lo sfogo di Maurizio, un automobilista di Magnago che è solito passare le ferie a Lignano Sabbiadoro e che, avendo lasciato per due giorni la propria auto coperta, ha trovato sul cofano una multa – di importo contenuto (29,40€), ma che comunque non gli è andata giù – "per non aver reso immediatamente visibile la targa del proprio autoveicolo".

Secondo il multato è mancato buon senso da parte dell'Amministrazione Comunale: “Non contesto che la targa fosse coperta, ma è scorretto perché si poteva benissimo controllare. Tuttavia pagherò subito la multa per evitare trafile”. Milani ha poi aggiunto: "Si vuole far cassa, altrimenti si potrebbe essere più elastici ci sono infrazioni molto più serie che spesso vengono lasciate andare, come la sosta nei parcheggi disabili o i monopattini che sfrecciano sui marciapiedi", ha detto al Gazzettino di Udine.

Un caso che ha un precedente, sempre a Lignano Sabbiadoro a fine luglio. Qui un altro automobilista, Luca, era stato multato per lo stesso motivo. L'unica differenza era stata che aveva coperto l'auto per proteggerla dalla grandine che in quei giorni era caduta copiosa sulla zona.

"Il 24 luglio in un parcheggio libero (non a pagamento) dopo allerta meteo e previsioni di tempesta comunicate dai media locali ,copro la mia auto con telo copriauto. Alle 15.05 la polizia urbana di Lignano ha pensato bene di multarmi perché la targa dell'auto non era visibile.(secondo i verbalizzanti "occultata") Complimenti preciso che l'auto si trovava avanti la casa dove sono in vacanza e che ho pagato la tassa di soggiorno regolarmente .

Complimenti a chi comanda questi signori e a chi da queste disposizioni dopo un'allerta meteo Regionale gialla", aveva raccontato in un post sui social.

Ma cosa dice, nello specifico, il codice della strada? Bisogna prendere in considerazione L'articolo 100, che però non parla esplicitamente di "copertura della targa in sosta", ma più generalmente recita, al comma 1: "Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione". Inoltre, per essere estremamente precisi, al comma 10 spiega: "Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo".