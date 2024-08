video suggerito

Palio di Siena del 16 agosto 2024, il programma con le prove e gli orari Sarà venerdì 16 agosto il Palio di Siena organizzato in onore dalla Madonna Assunta. In questi pochi giorni che ci separano dalla gara vera e propria, si sono tenuti e si terranno una serie di appuntamenti importanti in preparazione dell’evento. Ecco il programma con tutti gli orari e i dettagli sulle prove. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà venerdì 16 agosto il Palio di Siena organizzato in onore dalla Madonna Assunta. In questi pochi giorni che ci separano dalla gara vera e propria, si sono tenuti e si terranno una serie di appuntamenti importanti in preparazione dell'evento.

Sabato 10 agosto è stato presentato il Drappellone, il trofeo del Palio che verrà consegnato alla contrada vincitrice, realizzato dall’artista Riccardo Guasco, detto Rik. Oggi, invece, martedì 13 agosto, si terrà la cosiddetta Tratta, il momento in cui le batterie di selezione dei cavalli saranno presentate.

Dei 34 animali, ne verranno poi scelti 10 che saranno, in tarda mattinata, assegnati a sorte alle Contrade che parteciperanno al Palio.

Leggi anche L’oroscopo di lunedì 12 agosto 2024

Palio di Siena

Di seguito ecco il programma con tutti gli eventi che si svolgeranno fino alla giornata di venerdì, come vengono riportati sul sito del Comune di Siena.

Mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto si terranno alle ore 9 e alle 19.15 le prove mattutine e serali sulla pista di Piazza del Campo, con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà.

Sempre mercoledì 14 agosto è in programma il tradizionale “Corteo dei ceri e dei censi”, formato da un gruppo di rappresentanze ecclesiali e dai un gruppo di rappresentanze civiche, che si riuniranno alle ore 16 rispettivamente presso la chiesa di San Giorgio e il Palazzo Pubblico. Giovedì 15 agosto alle 0re 11.30 saranno consegnati il Premio Mangia e le Medaglie di Civica Riconoscenza al Teatro dei Rinnovati.

Il giorno del Palio, venerdì 16 agosto, alle ore 7.45 si terrà la Messa del Fantino (officiata dal Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia.

Alle ore 16.45 ci sarà la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi, alle ore 16.50 farà il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle ore 19 i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso alla piazza da via Duprè verrà chiuso alle ore 17.45.