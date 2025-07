video suggerito

Palio di Siena 2025, vince la contrada dell'Oca con il fantino Tittia in sella al cavallo Diodoro A vincere il Palio di Siena 2025 è la contrada dell'Oca, con l'accoppiata fantino-cavallo Giovanni Atzeni detto Tittia in sella a Diodoro. I due hanno vinto rimanendo in testa per tutti i tre giri di piazza del Campo.

A cura di Eleonora Panseri

A vincere il Palio di Siena 2025 è la contrada dell'Oca, con l'accoppiata fantino-cavallo Giovanni Atzeni detto Tittia in sella a Diodoro. I due hanno vinto rimanendo in testa per tutti i tre giri di piazza del Campo.

La giostra si sarebbe dovuta tenere martedì 2 luglio, come da tradizione, ma a causa del maltempo era stato rimandato a oggi, giovedì 3 luglio. L'ultima vittoria dell'Oca è stata nell'agosto del 2023.

Al termine della corsa i contradaioli si sono riversati sul tufo e hanno raggiunto cavallo e fantino per festeggiare insieme ai due, alcuni in lacrime per la gioia.

L'ordine ai canapi era il seguente Lupa, Selva, Bruco, Chiocciola, Oca, Isrtrice, Pantera, Drago, Tartuca, e di rincorsa il Valdimontone.

Le coppie di contrade avversarie che si sfidavano in questa edizione, Tartuca e Chiocciola, con i cavalli più ambiti, e Lupa e Istrice non erano quindi vicine. Assenti le rivali che si contrappongono storicamente a Oca, Pantera e Valdimontone che oggi non hanno corso.

Tittia, il fantino che ha vinto il Palio 2025 insieme a Diodoro, è primatista assoluto tra quelli in attività, con 11 successi in carriera, contando anche l'odierno. La giostra di oggi era la sua quarantesima.

Dopo il bel duello con la Selva alla partenza, Tittia in sella a Diodoro, esordiente al Palio, ha guadagnato la testa e non l'ha più lasciata fino al termine del terzo giro.

La giostra equestre in cui si sfidano le 17 Contrade (Bruco, Drago, Giraffa, Istrice, Lupa, Oca, Aquila, Chiocciola, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Civetta, Leocorno, Nicchio, Torre, Valdimontone) ha origini molto antiche: il 1632 è l'anno della prima testimonianza scritta dell’evento.

Per i senesi è una tradizione importantissima che accende la rivalità tra Contrade. Migliaia di spettatori da tutta Italia e dal mondo si recano nella città toscana per assistere all'evento.