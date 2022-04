Palermo, incendio in una palazzina a Villabate: fiamme sul tetto e condomini in fuga Paura a Villabate, nel Palermitano. Un incendio è divampato all’ultimo piano di una palazzina: sul posto intervenuti i pompieri con diversi mezzi.

A cura di Susanna Picone

Paura nel Palermitano, a Villabate, dove un incendio di vaste dimensioni è divampato in una palazzina a tre piani in via L20, vicino la sala ricevimenti Villa Fabiana. L’incendio – si vede dall’immagini diffuse in rete – è divampato all’ultimo piano della palazzina avvolgendo la copertura in legno dell’edificio. I condomini, secondo le prime notizie, sono scappati abbandonando le loro case prima ancora dell'arrivo dei vigili del fuoco intervenuti sul posto con diversi mezzi. Dalle prime informazioni pare che ci fossero dei lavori in corso nella zona. Non si ha notizia, per il momento, di eventuali feriti nell'incendio né sono note le cause dell'incendio.

