È uscita in bicicletta e non è più tornata a casa. Si cerca nel Padovano Lakshmi Cortesi, una ragazza di ventidue anni che risulterebbe scomparsa da tre giorni. Sui social si moltiplicano gli appelli per ritrovarla. Lakshmi Cortesi, classe 1999, residente nella Bassa, non dà più sue notizie dal 5 luglio. A denunciare la sua scomparsa sono stati i genitori che si sono rivolti alla stazione dei carabinieri di Monselice. Su Facebook ha rilanciato un appello per ritrovare la giovane scomparsa la Protezione civile locale. “Urgente. Ci è stato comunicato dalla locale stazione dei Carabinieri la scomparsa di questa ragazza residente a Monselice. Si chiede la massima condivisione per rintracciare questa persona. La ragazza si chiama Cortesi Lakshmi e si è allontanata da casa il 05.07.21 con una bicicletta (foto allegata), verosimilmente diretta a Padova, zona Prato della Valle, Piazza delle Erbe. Chi dovesse vederla contattare il 112”, recita il post su Facebook della Protezione civile, che pubblica alcune foto della ventiduenne.

Il cellulare della giovane scomparsa risulta spento – Decine le condivisioni sui social network. A rilanciare l’appello per la giovane scomparsa anche il sindaco di Monselice, Giorgia Bedin. Sul fatto stanno indagando i militari che stanno cercando di chiarire innanzitutto se si sia trattato di un allontanamento volontario dovuto a motivi personali o se alla ragazza possa essere successo qualcosa. Lakshmi Cortesi avrebbe con sé il cellulare, che però risulta ormai spento da tre giorni. Secondo quanto trapelato, la giovane scomparsa non si era mai allontanata senza avvisare la sua famiglia.