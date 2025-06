video suggerito

Il 21enne Sandro Benvenuti scomparso a Firenze, l’appello del papà: “Ho paura, facci sapere che stai bene” Una settimana fa Sandro Benvenuti, 21 anni, è scomparso nel nulla. Del giovane, residente a Firenzuola, non si hanno più notizie dalla mattina di martedì 17 giugno, quando si è recato a Firenze per incontrare una persona. Da allora il suo telefono risulta spento. L’appello del papà a ‘Chi l’ha visto?’: “Se mi stai ascoltando, fai una telefonata e facci sapere che stai bene”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sandro Benvenuti, 21 anni.

Una settimana fa Sandro Benvenuti, 21 anni, è scomparso nel nulla. Del giovane, residente a Firenzuola, non si hanno più notizie dalla mattina di martedì 17 giugno.

Quel giorno è uscito di casa a piedi per recarsi a Firenze, dove si sarebbe dovuto incontrare con una persona. Si sarebbe dovuto vedere anche con il fratello Claudio e la cognata. Insieme a loro doveva andare all’Ikea di Sesto Fiorentino per regalargli alcuni mobili.

Al fratello ha inviato diversi messaggi, dicendo di aver preso in centro un Uber e di essere fermo in coda a pochi minuti di distanza. Ma a un certo punto ha smesso di rispondere al telefono e di lui si sono perse le tracce. Il cellulare risulta spento.

Il ragazzo ai familiari diceva di lavorare come broker online, nonostante avesse studiato Agraria, come hanno raccontato la zia e il padre in un servizio mandato in onda durante la puntata di mercoledì 25 giugno della trasmissione Rai ‘Chi l'ha visto?', condotta da Federica Sciarelli.

"Contattava clienti sul web, li incontrava e proponeva loro queste azioni, ma lui è sempre rimasto sul vago", ha detto la zia Fiorella. "Ha parecchi soldi, a detta sua", ha aggiunto il padre Graziano.

A un certo punto l'uomo è scoppiato in lacrime: "La notte piango, ho paura. Se ti muore una moglie, ci si rifà una vita. Ma un figlio è il tuo sangue". La mamma di Sandro, infatti, è deceduta qualche anno fa.

Alla famiglia il 21enne aveva anche raccontato di dover fare diversi viaggi: a New York, dove aveva detto di aver vinto un concorso a Wall Street, un altro invece a Genova, dove diceva che avrebbe aperto a breve un ufficio con dei collaboratori.

Un mese fa aveva chiamato amici e parenti dicendo di star organizzando un pranzo di addio prima della partenza per Genova. Ma al ristorante, ricorda la zia, non risultava alcuna prenotazione. Storie in cui è difficile distinguere verità e finzione.

Sandro Benvenuti, 21 anni.

"Chiunque abbia informazioni o avesse avuto contatti con Sandro, anche nel sistema Uber, si faccia avanti e ci faccia sapere – ha detto l'avvocata Daica Rometta – Non risultano appunti con soldi da dover restituire, ma è chiaro che con questi contatti online non sappiamo chi possa aver incontrato".

Le ricerche del ragazzo sono coordinate dai Carabinieri di Borgo San Lorenzo, con il supporto della Prefettura di Firenze e dell’associazione Penelope Toscana ODV.

Alto 1 metro e 70, di corporatura robusta, con occhi e capelli castani, al momento della scomparsa, il 21enne indossava una maglia e un cappellino neri. Alcuni elementi potrebbero aiutare nel riconoscimento: un orecchino con brillantino e un tatuaggio con una rosa e il nome della mamma, "Rossella".

L’associazione Penelope ha diffuso un volantino con foto e informazioni utili, invitando chiunque abbia notizie o segnalazioni a contattare il numero unico di emergenza 112 o il numero dell’associazione: 345-5019051.

Alcuni giorni fa è stato diffuso un nuovo aggiornamento: il ragazzo indossava anche jeans chiari strappati alle ginocchia, potrebbe avere con sé anche un paio di occhiali da sole neri con montatura grande quadrata.

"Se mi stai ascoltando, fai una telefonata. – è l'appello del papà fatto durante il programma – Anche se non vuoi tornare, basta che ci fai sapere che stai bene. Ti vogliamo bene, lo sai che ti vogliamo bene".