Padova, auto lo travolge mentre è in bicicletta: Mario muore schiacciato, aveva 86 anni La vittima, 86 anni, si chiamava Mario Piron. Illeso ma sotto choc il conducente dell’auto, 66enne padovano (così come la vittima), risultato negativo all’alcol test.

Era stato investito in bicicletta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 11 settembre, lungo via Montá, a Padova. La sua agonia è durata qualche ora: Mario Piron, padovano di 86 anni, è stato dichiarato morto nella notte. Era stato ricoverato al nosocomio euganeo, dove in realtà non ha mai ripreso conoscenza dopo il violento impatto con un'auto.

Da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale, l'anziano, residente in via Amundsen, stava attraversando la strada in compagnia della sua bicicletta quando ad un tratto è sopraggiunta una Peugeot 106 con al volante un uomo di 66 anni del posto che l'ha centrato in pieno. Il mezzo a due ruote è stato scaraventato ad oltre dieci metri di distanza dal luogo dell'impatto, mentre il povero uomo dopo aver sbattuto contro il vetro anteriore dell'utilitaria è rimasto parzialmente schiacciato sotto la stessa macchina.

Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia locale. Le condizioni Piron sono apparse sin da subito disperate, soprattutto a causa delle lesioni riportate al cranio dopo l'impatto con l'asfalto.

Sotto choc ma illeso il conducente dell'auto, un uomo di 66 anni residente a Padova, risultato negativo all'alcol test cui è stato sottoposto immediatamente dopo l'incidente dagli agenti della polizia locale di Padova. Ora rischia di finire iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Padova per omicidio stradale. Non è ancora chiaro se il violento scontro sia dovuto a un momento di distrazione o ad una manovra azzardata.

Nel frattempo l'86enne è stato liberato dall'auto dove si trovava parzialmente incastrato e stabilizzato. Ancora vivo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Non si è mai ripreso e nella notte è morto.