Nuova allerta alimentari che riguarda un prodotto che viene ritirato dagli scaffali a causa della presenza di ossido di etilene. In data odierna, 22 dicembre 2020, il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo sul suo sito, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimenti da parte degli operatori. Via dagli scaffali dei semi di sesamo nero da 1.1 kg a marchio “Metro Chef”. Come si legge nel comunicato del ministero, il prodotto oggetto del richiamo viene commercializzato da “Metro Italia Cash and Carry Spa” e il riferimento è ai seguiti lotti: 46012; 46013; 46014. V. Besana Spa il nome del produttore, la sede dello stabilimento è “Via Ferrovia 210, 80040 San Gennaro Vesuviano (Napoli). I semi di sesamo nero hanno data di scadenza 31/10/2021. Il motivo del richiamo è, appunto, la presenza di ossido di etilene. Il ministero chiede di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita d’acquisto.

Nelle ultime settimane molti prodotti sono stati ritirati a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. L’ossido di etilene è un gas disinfettante che viene utilizzato per evitare la formazione di muffe. L’uso è vietato in Europa, ma non in India, che è il Paese di provenienza di alcuni lotti di semi di sesamo utilizzati poi nel nostro continente per la produzione di diversi prodotti. A lungo termine e ad alti dosaggi, l’ossido di etilene può risultare cancerogeno, mentre in quantità minori non c’è alcun pericolo.

Tra gli ultimi prodotti alimentari ritirati dal ministero della Salute un lotto di nettare di mirtillo per possibile presenza di corpi estranei all’interno. Il richiamo è stato disposto in via cautelativa da Carrefour per un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro nel nettare.