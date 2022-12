Oroscopo 2023, le previsioni astrali segno per segno per il nuovo anno Ecco l’oroscopo 2023 segno per segno: quali saranno i pianeti a favore e quali pianeti, invece, creeranno delle difficoltà che ci aiuteranno a metterci in discussione e ad evolverci? Godetevi ogni momento, anche con Saturno contro!

È giunto quel momento dell'anno: siamo arrivati all'oroscopo 2023 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. Oggi daremo uno sguardo ai movimenti più importanti dei pianeti nel 2023, per comprendere come questi ultimi potrebbero influire su ciascun segno zodiacale. E, soprattutto, capire quali "armi astrologiche" ciascun segno potrà usare per affrontare ogni situazione.

Prima di andare a vedere cosa prevede l'oroscopo 2023, bisogna sempre ricordare che tutti gli astrologi, da Claudio Tolomeo in poi, insistono su quanto sia fondamentale il libero arbitrio, ovvero la nostra capacità di affrontare quello che avviene, imparando ciò che l'universo ci vuole insegnare.

L'astrologia è la scienza del tempo e i transiti sono il continuo rapportarsi dell'uomo al cosmo, secondo una ciclicità che vuole costantemente farci evolvere. Non abbiate quindi mai paura di un Saturno contro e approfittate di Giove a favore senza immaginare che faccia tutto da solo. Ecco dunque l'oroscopo del 2023 segno per segno e le previsioni per il prossimo anno.

Oroscopo 2023 per l'Ariete

Tu sei, indiscutibilmente, uno dei segni zodiacali più fortunati del 2023. Perché inizi il nuovo anno con le energie a favore di Giove e di Marte. Questi due pianeti insieme ti aiuteranno per i primi mesi dell'anno ad affrontare con coraggio, vivacità e ottimismo ogni evento della vita. Poi, quando Giove ti abbandonerà, nessun altro pianeta si metterà di traverso e la cosa ti permetterà di vivere i 12 mesi secondo quelli che sono i tuoi valori principali. Se sei nato nell'ultima decade del segno, puoi ancora sfruttare Saturno a favore nei primi tre mesi dell'anno, che ti aiuta nei tuoi progetti. Se sei nato negli ultimissimi giorni del segno devi ancora fare attenzione a quello che vuole insegnarti Plutone, un pianeta che ti costringe a guardare in profondità.

Oroscopo 2023 per il Toro

Il segno zodiacale del Toro è uno dei più sollecitati di cambiamenti astrologici nel 2023. Per fortuna, con il mese di marzo anche l'ultima decade dei nati sotto il segno del Toro può dire addio ai fastidi che porta Saturno. Mi raccomando, però, è sempre importante averli compresi e risolti. Da maggio, il Toro ospiterà Giove, pianeta della felicità e del benessere. Quindi, caro Toro, oltre ad approfittarne di Giove per goderti la vita al meglio, potrai anche sfruttare il suo ottimismo per cavalcare l'onda dei cambiamenti che ti porta Urano, pianeta che si troverà ancora nei tuoi gradi. È decisamente ora di spostarti dalla tua comfort zone.

Oroscopo 2023 per i Gemelli

Cari Gemelli, voi che venite da anni di sollecitazione positiva di Saturno, che vi ha resi responsabili e attivi, adesso avrete il pianeta delle difficoltà a sfavore, soprattutto se siete nati nel mese di maggio. Questo significa che dovrete mettere a frutto tutto quello che avete imparato e che non dovrete attendere per prendere decisioni importanti. In compenso, entrerete nel 2023 con le energie potenti, e qualche volta prepotenti e incontrollate, di Marte nel vostro segno zodiacale, e di Giove a favore. Se siete nati nell'ultima decade poi, Nettuno vi proporrà domande esistenziali alle quali rispondere con onestà intellettuale. Nessuna di queste sfide sarà troppo complessa per un segno mercuriale ed intellettuale come il vostro.

Oroscopo 2023 per il Cancro

Direi, senza ombra di dubbio, che soprattutto a partire dal mese di maggio sarai tu uno dei segni più baciati dagli astri nel 2023. Prima di tutto ricordiamo che il 2023 è l'anno in cui il pianeta lentissimo Plutone, dopo 15 anni nel segno zodiacale opposto al tuo, si sposterà in Acquario. Quindi anche i Cancro nati negli ultimissimi giorni potranno sentirsi sollevati e liberi da questo pianeta, che spesso costringe a rivedere le proprie ferite più antiche. Se fino alla metà di maggio tutti i cancro avranno Giove a sfavore, e quindi minor ottimismo e sicurezza in se stessi e qualche disavventura economica, poi potrete contare tutti su Giove, ma anche Saturno, Urano e Nettuno a favore: non ci sono più scuse.

Oroscopo 2023 per il Leone

Il 2023 inizia subito con un'ottima notizia: a partire dal mese di marzo sarai libero dal famoso Saturno contro, col quale hai dovuto vedertela negli ultimi tre anni. L'importante, promettimelo, è che tu abbia pensato e soprattutto risolto i problemi che questo pianeta ha portato a galla. In compenso, da gennaio a maggio Giove sarà a tuo favore, e ti farà rispolverare la fiducia e il carisma tipico del tuo segno di fuoco. In più, come se non bastasse, per tutta l'estate anche il pianeta dell'amore deciderà di soggiornare nei tuoi gradi. Direi quindi o 2023 in grande ripresa anche se non ancora in piena realizzazione.

Oroscopo 2023 per la Vergine

Sarai tu, cara Vergine, uno dei segni zodiacali più sollecitati da questo 2023. Il bello, però, è che tutti i pianeti che ti stuzzicheranno avranno filo da torcere da una che non si dà proprio per vinta. Il principale di questi pianeti sarà Saturno, che da marzo si metterà in opposizione al tuo segno zodiacale e quindi, con poca gentilezza e morbidezza, ti farà capire che qualcosa di fondamentale non sta funzionando. Dovrai rimboccarti le maniche e metterti al lavoro. In compenso però, sia per chi ha Saturno contro sia per chi dovrà vedersela con Nettuno, che porta domande esistenziali, ci saranno Urano e Giove a favore. Questi due pianeti aiutano a prendere le decisioni con maggiore leggerezza ed impulsività.

Oroscopo 2023 per la Bilancia

Il tuo 2023 sarà diviso in due parti: fino a maggio dovrai vedertela con Giove a sfavore, che rallenta i tuoi buoni propositi e mette delle bucce di banana sul percorso. Da maggio in avanti i pianeti si guarderanno bene dal darti fastidio. Probabilmente non ci saranno favoritismi nei tuoi confronti, come successo nel 2022, ma di certo potrai godere di quella pace e di quell'equilibrio che ti rendono sempre felice. Sono sicura che farai del tuo meglio.

Oroscopo 2023 per lo Scorpione

Il 2023 ti vorrà veder tirare fuori tutte le caratteristiche principali del tuo segno zodiacale, a partire dalla determinazione testarda a riuscire. Gli scorpione dell'ultima decade, tolti dai piedi Saturno a sfavore con il mese di marzo, potranno godersi grandi pianeti a favore che porteranno a galla le loro più grandi passioni. Gli Scorpione della prima decade questo Saturno l'avranno finalmente a favore, e quindi un po' meno leggerezza (tanto per cambiare) ma molta più voglia di costruire. Infine, gli Scorpione della seconda decade dovranno vedersela con i cambiamenti inattesi di Urano in opposizione. In tutti i casi Giove opposto da maggio in poi, porterà quella sensazione di dover dimostrare grandi cose anche per piccoli risultati. Ma ce la farete.

Oroscopo 2023 per il Sagittario

Solamente i Sagittario della prima decade, cioè quelli nati nel mese di novembre, dovranno vedersela con Saturno contro, che costringerà a chiudere la bocca e azionare il cervello usando l'empatia prima di tutto con se stessi. Giove, però, fin dall'inizio dell'anno aumenterà la vostra sicurezza e soprattutto la voglia di condividere, che si tratti di festeggiamenti o di paranoie. Ricordati però che la lunga opposizione di Marte dalla fine di agosto 2022 fino alla fine di marzo 2023 ti porta nel nuovo anno decisamente stanco e stremato. Recupera le energie prima di iniziare a prendere decisioni importanti.

Oroscopo 2023 per il Capricorno

L'unico pianeta col quale dovrai vedertela nel 2023 sarà Giove in quadratura, e quindi a sfavore da gennaio fino alla metà di maggio. Certo, Giove ti rende ancora più critico e autocritico, e soprattutto ti farà pesare ancora di più a tutto quello che non riuscirai a portare a termine. Potrebbe, in questi mesi, aumentare la tua determinazione e la tua spinta a raggiungere il risultato. In compenso, da maggio in poi, quando Giove sarà a favore insieme a Urano, Saturno e persino Nettuno, tutte le tue ambizioni non avranno più freni.

Oroscopo 2023 per l'Acquario

Arrivi al 2023 carico di energie e voglia di fare, soprattutto perché per tre anni Saturno ti ha reso la vita forse un po' difficile, qualche volta pesante e solitaria, ma di sicuro molto intensa. Con la fine di marzo dici addio al pianeta delle responsabilità nel tuo segno zodiacale, ma dovrai vedertela con Giove e poi Venere entrambi a sfavore. Da maggio in poi, quindi, tenderai a propendere per la solitudine, l'introspezione e per il silenzio, preferirai tutto questo alla caciara, al divertimento e alla leggerezza smodata.

Oroscopo 2023 per i Pesci

Sarete proprio voi, cari Pesci, che da marzo in poi ospiterete per tre anni il famoso Saturno nel vostro segno zodiacale. Nel 2023, nello specifico, Saturno percorrerà i primi 10 gradi del segno, quindi coinvolgerà i Pesci nati nel mese di febbraio. Per voi che siete un segno pronto alla fuga anche dalle responsabilità e soprattutto dalla dura realtà, questo Saturno sarà importante per fare il punto delle situazioni, e soprattutto decidere dove vogliate andare. In compenso, da maggio, Giove a favore insieme a Urano aiuterà a prendere decisioni con coraggio e vitalità.