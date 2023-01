Oroscopo 2023, chi avrà Saturno contro: i segni zodiacali che devono fare attenzione Quali sono i segni che avranno Saturno contro nel 2023? Leone, Toro e Scorpione saranno finalmente liberi mentre dovranno vedersela con il pianeta delle difficoltà Vergine, Gemelli e Sagittario. Saturno infatti a marzo passerà dal segno dell’Acquario a quello dei Pesci.

Nell'oroscopo del nuovo anno ci si chiede sempre quali sono i segni zodiacali che avranno Saturno contro. Perché? Perché Saturno contro, diventato famoso con il film di Ozpetek, è un transito astrologico che indica difficoltà, affaticamento fisico, problemi che vengono a galla e che chiedono di essere risolti rapidamente.

Dal 7 marzo 2023 fino al 13 febbraio 2026 Saturno starà nel segno dei Pesci. In questo segno zodiacale il pianeta delle leggi, delle regole e dei confini stretti (anche fisicamente parlando) si ammorbidirà decisamente. Dopo essere stato in Acquario per tre anni e prima in Capricorno per altre tre, due segni in cui Saturno è molto forte, adesso perderà un po' della sua rigidità. Saturno in Pesci potrebbe portare ad una confusione nella gestione politico sociale ma anche ad una maggior strutturazione dei settori più spirituali e religiosi.

Avere Saturno contro significa che, per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, ci troviamo ad affrontare problemi che vengono a galla e situazioni che, per come sono, non funzionano più. Saturno è un pianeta di evoluzione personale, così quando ci mette alla prova lo fa per farci evolvere come singoli esseri umani.

Nel 2023 Saturno percorrerà nei primi due mesi, fino al 7 di marzo, gli ultimi 10 gradi del segno dell'Acquario (dove è entrato nel dicembre 2020). Per questo fino a marzo ad avere Saturno contro saranno i nati nella terza decade di Scorpione, Toro e Leone. Poi, dal 7 marzo questi segni saranno liberi perché il pianeta entrerà in Pesci e nel 2023 resterà entro il decimo grado. Per questo, da marzo, ad avere Saturno contro saranno i Gemelli nati a maggio, le Vergine nate ad agosto e i Sagittario nati a novembre.

Toro

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Per te il 2023 non sarà solo la fine di Saturno contro ma anche il piacere di Giove a favore, da maggio. Quindi direi che Saturno ti ha donato quella saggezza che ti sarà utile per goderti la vita ancora di più.

Leone

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Tu sei il segno che più di tutti ha sofferto Saturno contro e che, insieme, ha dovuto vedersela con Urano in quadratura. Quindi insomma anni di insicurezze e di cambiamenti non preventivati. Adesso di sicuro si alleggerisce la situazione ma per te, con Giove ancora a sfavore da maggio, toccherà richiamare tutto quello che hai imparato da questi momenti non semplici.

Scorpione

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Nel 2023 non solo Saturno non sarà più a sfavore ma addirittura arriverà a favore, da marzo, dei nati nel mese di ottobre. Tutto quello che Saturno ha chiuso negli ultimi anni adesso sei pronto a ricostruirlo.

Gemelli

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Per voi Saturno contro fa addirittura bene. Se da un lato spegne un po' il tuo famoso entusiasmo, dall'altro però ti aiuta a rimettere in ordine i pensieri e i progetti. Sfruttalo!

Vergine

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Sarai tu a sentire più forte questo Saturno contro ma sarai anche molto brava, con la tua razionalità, a rispondere alle domande che ti pone e a risolvere le situazioni che non saranno più giuste per te. In più Giove a favore da maggio ti donerà leggerezza.

Sagittario

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Saturno contro richiede saggezza ma tu ne hai da vendere. Potrebbe limitare un po' la sicurezza in te stesso e chiederti di abbassare le tue aspettative ma è un buon modo per fare il punto della situazione e chiederti davvero che cosa ti sia necessario per essere felice. Insomma le difficoltà non saranno vane!