Oroscopo 2023, la classifica dei segni zodiacali più fortunati in amore Oroscopo 2023: la classifica dei segni zodiacali più fortunati in amore per il prossimo anno, vede i segni di fuoco baciati dalla dea dell’amore, Venere, da giugno a settembre. In compenso, sono i segni d’aria che fino alla fine di marzo grazie a Marte a favore saranno irresistibilmente sexy. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni per il nuovo anno.

La classifica dei segni più fortunati in amore nel 2023 racconta, segno per segno, chi sarà più predisposto a condividere coccole e grandi progetti di coppia, e chi invece avrà bisogno di dedicarsi a sé stesso.

Come sempre ricordatevi che ciascuno di noi è rappresentato astrologicamente da un intero tema natale, quindi la sola posizione del Sole (che consideriamo in questo post) è limitata.

Infine, soprattutto, il libero arbitrio di ciascuno di noi è indispensabile anche per definire gli eventi che ci accadono e non solo le decisioni che prendiamo.

La classifica dei segni più fortunati in amore secondo l'oroscopo 2023

Nel 2023 il pianeta dell’amore, Venere, farà una lunga sosta di 4 mesi d’estate nel segno del Leone. Per questo saranno i segni di fuoco, ma anche Bilancia e Gemelli, a godere da giugno a settembre di una extra dose di voglia d’amore e romanticismo.

12. Scorpione

Ringhi nel 2023, e chi ti sta vicino dovrà trovare una sua personalissima strategia per sopravviverti. Le coccole ti infastidiscono, soprattutto d’estate, quando userai la scusa del caldo afoso per tenere tutti lontani da te. Anche Giove opposto da maggio in poi, ridurrà al minimo indispensabile qualsiasi desiderio di interazione umana.

11. Acquario

Goditi Marte a favore fino all fine di marzo, e sfrutta tutto il sex appeal che ti concede. Poi, se Saturno che si leva dal tuo segno zodiacale ti permette di rilassarti, anche in coppia, Giove e Venere a sfavore ti rendono insofferente, e ti tolgono ogni voglia di condividere, fosse anche il tavolino per la colazione al bar.

10. Vergine

È l’anno nel quale rimetti tutto in discussione, questo 2023. Arrivi con poca, anzi pochissima voglia di qualsiasi genere di contatto umano, soprattutto di quelli compromettenti. Insomma, i fidanzati che sopravvivono a te in questo anno saranno davvero quelli giusti, anzi giustissimi.

9. Pesci

Saturno è nel tuo segno zodiacale da marzo, e tu avrai bisogno di concentrarti su te stesso, su quello di cui hai voglia e bisogno davvero. L’amore, quindi, sarà messo nell’elenco di decisioni da prendere e sottoposto ad un esame approfonditissimo. Ti prepari a risposte pronte e progetti ben organizzati. Giove, però, da maggio ti renderà più morbido, anche verso il partner.

8. Cancro

Ti ho detto che sarai uno dei segni fortunati del 2023. E quindi?? Perché ti metto qua sotto nella classifica dei segni fortunati in amore? Perché fino a maggio Giove in quadratura ti rende pensieroso e solitario e poi, da maggio tutti i pianeti a favore ti faranno capire quanto sia importante concentrarti sul tuo benessere, non necessariamente a due.

7. Toro

Sarai tu che nel 2023 ospiterai Giove da maggio in poi, e questo ti renderà leggero, felice, fortunato e tanto ma tanto voglioso. Conoscere persone nuove e goderti la vita con chi conosci già sarà il tuo passatempo preferito. Poi, si sa che tu sei un segno bravissimo nelle pubbliche relazioni, anche quelle con secondi fini. Per questo l’amore ci sarà, ma sarà più forte la voglia di goderti la vita, non necessariamente in coppia e soprattutto d’estate.

6. Capricorno

Soprattutto a partire dal mese di maggio sarai uno dei segni più fortunati del 2023. L’amore, però, nello specifico non sarà il primo dei tuoi pensieri, perché la tua voglia di fare, di concretizzare e anche di pensare alla grandissima coprirà tutti gli ambiti della tua vita. I sentimenti non giungeranno ad alcun compromesso, se saranno espressi sarà perché ci credi per davvero!

5. Gemelli

Il sesso non sarà mai un problema nel tuo 2023. E già questo è un ottimo inizio per il tuo oroscopo dell’amore. Entri nel nuovo anno baldanzoso anche sotto alle coperte, e resterai affascinante e sexy fino a che non ci si metterà Saturno. Il pianeta delle limitazioni anche sentimentali, però, darà fastidio solo ai Gemelli nati nel mese di maggio. Tutti gli altri si potranno di nuovo godere Venere a favore d’estate che, si sa, è la vostra stagione dell’accoppiamento preferita.

4. Bilancia

Nei primi mesi del 2023 l’amore per te sarà solo sesso, senza impegno. Giove ti vuole solitaria e scostante, mentre Marte continua (da agosto 2022) a donarti un irrefrenabile desiderio erotico, di quelli per cui proverai tutto quello che non hai mai osato nemmeno considerare. Poi, da maggio, torni ad essere l’amorevole fidanzata perfetta, soprattutto nei mesi caldi.

3. Sagittario

Saturno ti vuole rigoroso, ma non rinuncerai per alcun motivo ai piaceri, soprattutto quelli romantici. L’amore nel 2023 sarà prima di tutto coccole e dolcezze. Non hai voglia di strafare, soprattutto se sei un Sagittario nato nel mese di novembre. Qui Saturno ti chiede di prendere decisioni importanti, e avrai voglia di abbracciare chi ami stretto stretto, anche con un contratto a lunghissimo termine.

2. Leone

Qualsiasi cosa succeda nel tuo 2023, l’amore sarà come il massaggio ai piedi dopo una giornata sulle ciaspole, come un amico che ti consola con un bicchiere di vino e un abbraccio. La fortuna sarà che da gennaio a maggio Giove ti vorrà coinvolgente e carismatico, e poi d’estate ci sarà Venere a far innamorare anche della tua aria malinconica chiunque si trovi nel raggio di 10 metri dal tuo telo mare.

1. Ariete

Te l’ho già detto che sei uno dei segni baciati dalla fortuna per il 2023. Vero?? Bene, sappi che l’amore ti accompagnerà costantemente e in tutte le sue forme. Se l’anno inizia con Marte a favore che ti rende super sexy, Giove ti permetterà di tacchinare senza alcun freno inibitorio, anche quello che era il più fico della scuola. Poi, punto trionfale, d’estate Venere a favorissimo amplificherà la tua voglia di amore, coccole e romanticismo.