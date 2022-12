Oroscopo 2023, chi guadagnerà più soldi: i segni zodiacali fortunati nel lavoro La classifica dei segni zodiacali più fortunati nel lavoro e che guadagneranno più soldi nel 2023 si basa sui movimenti del pianeta Giove, il pianeta del benessere, che fino a maggio sarà in Ariete e poi in Toro. Ecco le previsioni astrali per il nuovo anno segno per segno.

Eccoci con la classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo 2023: chi guadagnerà più soldi? Le previsioni segno per segno. Quando si parla di fortuna economica nell’oroscopo, dobbiamo guardare al pianeta Giove, che appunto indica il benessere anche dal punto di vista delle finanze.

Nel 2023 si troverà da gennaio alla metà di maggio nel segno dell’Ariete, e quindi porterà fortuna soprattutto ai segni di fuoco. Mentre da maggio in poi si sposterà nel segno del Toro, dove riempirà le tasche dei segni di terra.

La classifica dei segni che guadagneranno più soldi il prossimo anno

Come ogni anno, anche nel 2023 Mercurio, il pianeta del pensiero, fa tre soste che di nuovo saranno tutte in segni di terra. Questo renderà la testolina di Capricorno, Vergine e Toro decisamente più attiva ed elastica per tre mesi durante il nuovo anno. Non ha necessariamente a che fare con i guadagni, ma di sicuro con l’organizzazione lavorativa.

12. Bilancia

Si sa che tu sei particolarmente organizzata, anche in fatto di entrate e uscite finanziarie. Ma Marte in eccesso ti ha reso anche più spudorata e spavalda nello strisciare la carta di credito, e Giove in opposizione fino alla metà di maggio potrebbe in effetti aumentare le uscite impreviste. Quindi, insomma, tocca mettere in conto qualche esborso poco simpatico e non schedulato.

11. Scorpione

Che non sia proprio il tuo anno più fortunato, caro Scorpione, te l’ho già raccontato. Giove in effetti, il pianeta del benessere anche economico, è proprio nel segno opposto al tuo dal mese di maggio in poi: cosa che potrebbe non fare particolarmente bene alle tue finanze. Non dimentichiamoci, però, che lo Scorpione nato a ottobre grazie a Saturno sarà pronto per nuovi e grandi progetti anche di costruzione, quindi determinato nonostante qualche necessità di ristrettezza economica.

10. Acquario

Il pianeta del denaro, Giove, darà fastidio anche a te a partire dal mese di maggio in poi. Il bello, però, è che vieni da un lungo periodo di Saturno nel tuo segno zodiacale, che ti ha reso pronto per mettere in piedi grandi progetti, anche qualora richiedessero qualche periodo di risparmio economico. Come dire, il gioco vale la candela, nonostante le limitazioni.

9. Leone

Saturno, il pianeta delle ristrettezze anche economiche, è stato opposto a te per diverso tempo, ma finalmente ora te ne liberi. Il fatto che Giove, a partire da maggio, ti dia di nuovo fastidio significa che non è ancora arrivato il momento per abbandonarti ai piaceri e spendere senza ritegno. C’è ancora bisogno di tenere la testa sui conti, soprattutto per quanto riguardano le uscite.

8. Gemelli

Giove sarà a vostro favore nei primi mesi dell’anno, quando vi sembrerà di avere a portata di mano tutte le risorse necessarie per i vostri progetti. Dalla fine di marzo, però, e soprattutto i Gemelli nati nel mese di maggio, dovrete vedervela con Saturno a sfavore, che non ha necessariamente a che fare con le finanze ma che porta ad un periodo di rigore e ristrettezze, anche economiche. Per questo le spese dovranno essere ben ponderate.

7. Cancro

In un 2023 che si prospetta davvero molto molto fortunato, saranno solo i primi mesi, da gennaio alla metà di maggio, quelli nei quali dovrai stare attento a Giove a sfavore. Questo pianeta, in effetti, potrebbe portare ristrettezze economiche e minor facilità nell’incassare quello che avevi preventivato. Da maggio, però, anche Giove, insieme a tanti altri pianeti, sarà a tuo favore, quindi potrai con leggerezza pianificare investimenti, e soprattutto godere delle entrate economiche.

6. Vergine

Già sai, soprattutto se sei una Vergine nata nel mese di agosto, che dovrai vedertela con Saturno contro, che impone tagli e revisioni, anche alle tue spese. Saturno è un pianeta di difficoltà e per questo quando ce l’abbiamo in opposizione impone una certa matura coerenza e razionalizzazione in ogni ambito della vita, investimenti compresi. La bella notizia però è che a partire dal mese di maggio, Giove sarà a tuo spudorato favore fino alla fine dell’anno. Questo significa che nonostante tutto potrai contare su una certa serenità economica.

5. Pesci

Sarete voi, cari Pesci, che nel 2023 ospiterete Saturno nel vostro segno zodiacale, soprattutto se siete nati nel mese di febbraio. Saturno vi richiede di tenere la testa sulle spalle e soprattutto di gestire con maturità e razionalità ogni parte della vostra vita, anche quella delle spese. In compenso, però, Giove sarà a favore da maggio in poi e questo ti permetterà un certo agio soprattutto nel conto corrente.

4. Capricorno

Per quanto riguarda il risparmio economico tu sei di sicuro uno dei segni zodiacali più forti. Strategicamente anche la gestione delle spese viene curata nei minimi dettagli. Se è vero quindi che dovrai tenere i denti stretti nei primi quattro mesi dell’anno fino alla metà di maggio per colpa di Giove a sfavore, da maggio in poi il pianeta del denaro ti aiuterà e faciliterà le entrate. Quindi, per tutta la seconda parte dell’anno sarai uno dei segni più fortunati per quanto riguarda il denaro.

3. Sagittario

Giove, il pianeta del benessere anche economico, sarà a tuo favore nei primi quattro mesi e mezzo dell’anno, fino alla metà di maggio. Poi dovrai però vedertela con Saturno, soprattutto se sei un Sagittario nato nel mese di novembre. In quel caso dovrai tenere i piedi per terra, e soprattutto gli occhi sulle uscite economiche che richiedono grande coerenza. So che sarai bravissimo!

2. Toro

Sarai tu, caro toro, uno dei due segni zodiacali ad ospitare Giove, pianeta del benessere economico, nel 2023. Da maggio in poi quindi potrai godere di tutti i piaceri con la leggerezza che la serenità economica ti porta. Non che il denaro faccia la felicità, sia chiaro, ma non doverti preoccupare (troppo) delle spese aiuta di certo a prendere ogni decisione in modo armonioso e badando a solo quello che più ti fa bene.

1. Ariete

Sei tu, caro Ariete, il segno zodiacale che ospita Giove, il pianeta del denaro, a partire dai primissimi giorni di gennaio e fino alla metà di maggio. Giove oltre a renderti sicuro di te, ottimista e particolarmente volenteroso, porterà ad una certa facilità anche nella gestione economica. Le spese impreviste saranno decisamente poco gravose, e soprattutto se ci saranno attività lavorative in bilico sì spingeranno nella vostra direzione.