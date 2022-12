Oroscopo 2023, la classifica dei segni più fortunati secondo le stelle Oroscopo 2023, eccoci arrivati alla classifica dei segni zodiacali più fortunati per il prossimo anno. Ricordatevi, però, che quando un pianeta ci mette in discussione lo fa per permetterci di evolvere. E c’è sempre, da qualche parte nel cielo, qualche altro astro pronto ad aiutarci. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni per il nuovo anno.

Eccoci qui a stilare la classifica dei segni più fortunati dell'oroscopo per il 2023 e non vi nego che è davvero difficilissimo. Nell'arco di un anno, infatti, sono tanti i transiti diversi che sollecitano i segni zodiacali, sia facilitandoli sia mettendoli qualche volta in difficoltà.

Per questo, per ogni segno zodiacale indicherò i transiti più importanti, ma anche quelli ai quali ci si potrà aggrappare per risolvere al meglio la situazione. Infine, ultima raccomandazione prima di partire, non dimenticatevi che l'universo sollecita solo quando ce n'è bisogno, e solo quello che non funziona. Abbiate fiducia!

Oroscopo 2023, la classifica dei segni più fortunati dello Zodiaco per il prossimo anno

I tre aspetti più importanti dell'oroscopo 2023 saranno: Plutone, il pianeta più potente e desiderante del sistema solare, che dopo 15 anni nel segno granitico e autoritario del Capricorno entrerà quest'anno in Acquario anche se solo al grado zero. Questo renderà pronti ad una rivoluzione personale i nati nei primi due giorni di Gemelli, Bilancia, Ariete, Sagittario e Acquario stesso.

Giove, il pianeta dei piaceri e del benessere anche economico, starà fino a maggio nel segno dell'Ariete e poi nel segno del Toro. Quindi per i primi cinque mesi dell'anno aiuterà i segni di fuoco e poi i segni di terra.

Infine, il temutissimo Saturno, pianeta delle sfide, finirà il suo percorso in Acquario e da marzo sarà nel segno dei Pesci, chiedendo quindi ai segni d'acqua responsabilità e fattività.

12. Vergine

Mi dispiace averti messa qui nell'ultimo posto della classifica dei segni più fortunati per il 2023, ma so bene che tu, con tutto il tuo meraviglioso intelletto, saprai cavartela alla grande. Il fatto è che a partire da marzo in poi, tutti i nati sotto il segno della Vergine nel mese di agosto, dovranno vedersela con il famoso Saturno contro, e quindi risolvere tutti i problemi che verranno a galla. Non arriverai però fresca all'inizio dell'anno, perché Marte ti ha dato fastidio a partire dall'agosto 2022. Quindi c'è bisogno prima di recuperare le energie, e poi rimboccarsi le maniche. Per fortuna Giove, il pianeta della facilità, da maggio ti alleggerirà la vita.

11. Acquario

Parti alla grande in questo 2023, perché avrai Giove e Marte entrambi a favore, che ti donano grandi energie, ottimismo, voglia di fare e di metterti in gioco. Da marzo poi Saturno si toglie dal tuo segno zodiacale, quindi ti permette di ritrovare quella leggerezza che forse negli ultimi tempi avevi un po' perduto. Saranno però Giove da Maggio, e Venere per tutta l'estate, a toglierti la voglia di convivialità e socievolezza. Sarà più facile vederti leggere un libro in un angolino della spiaggia, desideroso di startene per i fatti tuoi.

10. Scorpione

"Ancora io?". Caro Scorpione quasi quasi ti sento inveire così contro l'astrologa! Siediti però, perché dobbiamo parlare. Innanzitutto partiamo dalle buone notizie: col mese di marzo tutti gli Scorpione si saranno liberati da Saturno contro, che può in effetti aver amplificato il tuo tormento interiore, e addirittura gli Scorpione di ottobre avranno Saturno a favore, che li aiuterà a ricostruire tutto quello che è andato perduto ultimamente. Il motivo del tuo decimo posto, però, saranno Giove in opposizione da maggio, che porterà rallentamenti e qualche difficoltà economica, e Urano sempre in opposizione, e pronto a farti lo sgambetto e a ribaltarti la vita. So che però questi colpi di scena ti piacciono sempre.

9. Gemelli

Marte nel 2023 ti fa iniziare alla grande, pieno di energie, sex appeal, grandi aspettative e nessuna paura. Addirittura questo Marte in congiunzione nel tuo segno zodiacale per più di sei mesi ha amplificato la tua voglia di esagerare sempre e comunque. Di sicuro non ti sarai annoiato! In compenso, però, i Gemelli nati nel mese di maggio dovranno iniziare a vedersela con Saturno contro, e quelli nati nell'ultima decade con Nettuno in quadratura. In tutti i casi la spensieratezza si affievolisce un pochino a fronte però di grandi domande esistenziali.

8. Sagittario

Anche tu caro Sagittario dovrai vedertela con Saturno a sfavore se sei nato nel mese di novembre, e con Nettuno in disaccordo se sei nato nell'ultima decade. Entrambi questi pianeti potrebbero spegnere la sicurezza in te stesso, quella che ti fa alzare la mano anche quando non hai studiato, e metterti a valutare in profondità dove sei e soprattutto dove vuoi andare. Io credo che questa sia comunque un'enorme opportunità. Anzi, nonostante Marte ti abbia stremato e un po' innervosito, già dall'inizio dell'anno ci sarà un Giove a favore a farti rivalutare la convivialità come mezzo di scambio di idee e opinioni.

7. Pesci

Sarete voi il segno zodiacale che da marzo, e per tre anni, ospiterà il famoso Saturno nel segno. Questo non significa avere Saturno contro, ma le energie saturnine, di grande responsabilità e concretezza, si riverseranno su di voi. Per questo a partire dai Pesci nati nel mese di febbraio, ci sarà bisogno di risposte chiare e soprattutto progetti concreti facendo davvero i conti con la realtà. Di solito tutto questo non è decisamente il tuo forte! In compenso, però, Nettuno spalanca il tuo cuore e i tuoi ideali, e Giove ti dona quel briciolo di fortuna che non guasta.

6. Leone

Ho due buone, anzi ottime notizie per il tuo 2023: la prima sarà che con la fine di marzo avrai detto addio al famoso Saturno contro, che ti ha sicuramente reso più saggio e determinato.Vero?? La seconda buona notizia è che per tutti i mesi estivi, da giugno a settembre, il pianeta dell'amore, Venere, sarà nel tuo segno zodiacale, portando armonia e dolcezza, oltre che un grande desiderio di flirtare. Dovrai però stare attento a Giove, che ti farà perdere completamente il controllo sulle tue finanze, e anche sulla tua riserva di energie. Mentre Urano è sempre pronto a portare sorprese decisamente inattese, soprattutto ai nati in agosto.

5. Toro

Anche tu, come tutti gli altri segni fissi dello zodiaco, con il mese di marzo potrai dire addio al famoso Saturno contro, che negli ultimi tre anni ha spento un po' troppo spesso la tua voglia di abbandonarti inconsapevole ai piaceri. Adesso però potrai subito rifarti, perché da maggio Giove, il pianeta proprio del godimento senza freni, sarà nel tuo segno zodiacale per tutto il resto dell'anno. Anzi, persino Urano, ancora nel tuo segno, diventerà decisamente più gestibile e i cambiamenti a cui ti spingerà saranno dei meravigliosi salti nel buio.

4. Bilancia

Arrivi al 2023 dopo un lungo periodo in cui grazie a Marte hai mandato al mare buona parte delle tue rigorose e disciplinate strategie. Marte, appunto, ti dona la capacità di rimetterti in gioco senza paura, dimenticandoti anche di tutti i sensi di colpa e i sensi del dovere che spesso ti bloccano. L'unico pianeta col quale dovrai vedertela sarà, fino alla metà di maggio, Giove in opposizione. Questo potrebbe rallentare qualcuno dei tuoi obiettivi o costringerti a qualche momento di malinconia. Superato tutto ciò, da maggio potrai finalmente goderti il tuo meraviglioso equilibrio.

3. Capricorno

Anche tu dovrai vedertela, fino alla metà di maggio, con Giove a sfavore, che potrebbe farti perdere ogni tanto il controllo sulla situazione, soprattutto dal punto di vista economico e progettuale. Se ci saranno attività che non dipendono esclusivamente da te potrebbero subire rallentamenti o addirittura impreviste frenate. Da maggio, però, via libera senza alcun problema alla tua enorme scalata. Con anche Saturno a favore dei Capricorno nati in dicembre, direi che i tuoi grandi progetti di realizzazione saranno davvero ad un soffio da te.

2. Ariete

Sarai tu il segno zodiacale che entrerà nel 2023 trionfante, con Giove nel segno e Marte a favore. Questo significa grandi energie, grande voglia di farti sentire, tantissimo desiderio di fare festa. Stare vicino a te vorrà dire essere inondati dall'ottimismo e dalla vitalità! Ricordati, però, che tu sei un segno di fuoco e quindi di natura spesso portato all'esagerazione. In estate poi potrai persino contare su Venere assolutamente a favore, e quindi su di un irresistibile sex appeal.

1. Cancro

A parer mio sei proprio tu il più fortunato di tutto lo zodiaco nel 2023! È vero che dovrai vedertela con Giove a sfavore fino a maggio ma poi tutti, ho detto proprio tutti i pianeti, saranno dalla tua parte. Persino Urano, Nettuno e Saturno sembreranno lottare per spingerti a provare nuove esperienze senza timori. Affidati all'universo!