Oroscopo 2023, chi avrà Giove a favore: quali saranno i segni zodiacali più fortunati I segni zodiacali che avranno Giove a favore nell’oroscopo 2023 saranno fortunati. Giove è il pianeta del benessere, dell’ottimismo, della felicità e della convivialità. Avere Giove a favore significa poter contare su colpi di fortuna, anche economici.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quali segni zodiacali avranno Giove a favore nel 2023? Ecco le previsioni astrali per il nuovo anno. Giove è il pianeta della fortuna, del benessere, della felicità e della convivialità, dell'ottimismo e della fortuna anche economica. Per questo ogni anno controlliamo chi ha Giove a favore e questi sono i segni zodiacali fortunati.

Giove è il più benefico dei pianeti che consideriamo in astrologia: porta voglia di condividere quello che si ha, leggerezza e spontaneità, sicurezza in noi stessi e facilità nell'adattarsi alle situazioni. Quando abbiamo Giove a favore sembra che le cose, con naturalezza, filino lisce e nella giusta direzione.

Dalla fine di dicembre 2022 fino al 16 maggio 2023 Giove transiterà nel segno dell'Ariete quindi avranno Giove a favore i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario ma anche Acquario e Gemelli. Dal 16 maggio e fino alla fine del 2023 Giove transiterà nella prima metà del segno del Toro. Per questo avranno Giove a favore i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno ma anche Pesci e Cancro. Siete pronti?

Leggi anche Oroscopo del 2 gennaio 2023

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Potrai sfruttare Giove a favore subito all'inizio del nuovo anno e fino alla metà di maggio. Con anche Marte a favore i primi mesi saranno ottimi per dare il via a buoni propositi e nuove abitudini. Avrai le energie e la sicurezza in te stesso necessari per dare il via a nuovi progetti che nasceranno sotto ad una buona stella. Giove ti porterà fortuna.

Toro

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Sarai uno dei segni fortunati che godranno di Giove a favore ma dovrai attendere il mese di maggio quando il pianeta della felicità entrerà proprio nel tuo segno zodiacale. A quel punto vedrai che tutto sembrerà filare liscio senza nemmeno che tu ti impegni troppo. Considerando che vieni dagli ultimi 3 mesi di Saturno a sfavore (da gennaio a marzo) direi che ti meriti tutto questo benessere.

Gemelli

L’oroscopo di oggi per il segno del Gemelli

Giove sarà a tuo favore (ma non a favorissimo) fino a maggio e poi praticamente neutro quando passerà in Toro. Quindi puoi sfruttare i primi mesi dell'anno che poi sono quelli nei quali anche altri pianeti ti aiuteranno. Avrai energie e soprattutto tanto ottimismo.

Cancro

L’oroscopo di oggi per il segno del Cancro

Dovrai vedertela con Giove a sfavore fino a maggio ma tieni duro perché poi sarà tutto meraviglioso. Anzi, conoscendo la tua grande capacità di introspezione e ascolto dei tuoi moti interiori, direi che Giove potrebbe farti persino bene. Ti permetterà di dedicarti a te stesso e poi, riacquistata la fiducia, di essere ancora più saggio.

Leone

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Giove nel 2023 sarà con te un vero burlone. Da gennaio a maggio sarà a tuo favore e poi, come se cambiasse il vento, si sposterà a sfavore. Per questo conviene sfruttare le energie nei primi mesi e cavalcare l'onda della fortuna. Poi, quando sarà a sfavore occhio alle spese… So che per te sono un vero punto debole!

Vergine

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Giove sarà a favore, anzi a favorissimo, da maggio in poi. Direi che ne hai proprio bisogno perché da marzo sarai tu a dovertela vedere più di tutti con Saturno contro. Quindi Giove ti aiuterà a vivere con più leggerezza le decisioni che Saturno ti imporrà di prendere. Sarai più ottimista e pronta a cambiare quello che non funziona, senza ripensamenti o malinconie.

Bilancia

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Sarai tu ad avere Giove a sfavore, proprio in opposizione, da gennaio a maggio. In questo periodo avrai meno voglia di condividere esperienze con chi ti circonda e soprattutto dovrai prestare attenzione alle tue finanze. So che tu sei bravissima nel controllo delle spese quindi non mi preoccupo. Stai accorta e non temere qualche momento di solitudine. Da maggio poi nessun pianeta oserà più darti fastidio.

Scorpione

L’oroscopo di oggi per il segno dello Scorpione

Giove ahimè, sarà a tuo sfavore da maggio in poi e fino alla fine dell'anno. Con questa opposizione sarà bene prestare attenzione alle proprie finanze, non azzardare azioni sconsiderate, prepararsi con cura quando ci saranno impegni importanti anche lavorativi. E poi, se Giove opposto richiederà qualche momento di solitudine sono sicura che tu sei il segno giusto per soddisfarlo.

Sagittario

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Giove è proprio il tuo pianeta preferito e nel 2023 sarà a tuo favore da gennaio a maggio. Con Giove a favore la tua voglia di stare bene, soprattutto insieme a chi ami, sarà incontenibile. Anzi, accumula la sicurezza in te stesso che ti dona questo transito perché ti sarà utile quando, da marzo, Saturno metterà in discussione alcuni aspetti della tua vita da svecchiare.

Capricorno

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Giove sarà a sfavore ma solo fino a maggio e poi, quando passerà in Toro, a favorissimo e fino alla fine dell'anno. Quindi tieni duro e non permettere che qualche contrattempo, qualche accidente e qualche ritardo soprattutto nel recuperare denaro possa farti desistere. Da maggio con Giove a favore sarai tra i fortunati: benessere fisico ed economico.

Acquario

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Giove è a tuo favore (ma non proprio spudorato) fino a maggio ma poi, quando passerà in Toro, ti darà fastidio. Quindi nei primi mesi usa la sua leggerezza per sopportare gli ultimi mesi di Saturno nel segno che ti rendono saggio ma poco vivace. Poi, da maggio, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno per ritrovare la fiducia in te stesso.

Pesci

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Godrete dell'influenza positiva di Giove da maggio in poi ma, c'è da dirlo, venite da un anno in cui Giove per molti mesi è stato proprio nel vostro segno. Quindi non siate ingordi! Anzi, approfittare della leggerezza e della fortuna gioviale quando Saturno, da marzo, inizierà a chiedervi di essere seri e concentrati su decisioni importanti.