Operaio di 27 anni muore travolto da un mezzo meccanico, la Procura di Siracusa apre un'indagine Nella giornata di mercoledì 13 ottobre, lungo la strada provinciale 8 Pachino-Maucini, in provincia di Siracusa, un operaio di 27 anni ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane sia stato travolto da un mezzo meccanico nel cantiere dove stava lavorando. Inutili i tentativi di soccorso, è morto sul colpo.

Morte sul lavoro in provincia di Siracusa

Morte sul lavoro lungo la strada provinciale 8 Pachino-Maucini, in provincia di Siracusa. Oggi, mercoledì 13 novembre, un operaio di 27 anni ha perso la vita dopo che un mezzo meccanico nel cantiere dove stava lavorando lo ha travolto all'improvviso.

Secondo quanto hanno riferito gli agenti della polizia municipale e del commissariato, la vittima sarebbe originaria di Pachino. Subito dopo il tragico incidente sul posto è atterrato l'elicottero del 118, mentre un tratto dell'arteria della zona sud del Siracusano è stata chiusa al traffico in modo da garantire tutti gli interventi del caso.

Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. I tentativi dei soccorritori di salvare la vita al 27enne sono stati vani. Le lesioni riportate sono risultate troppo gravi. Il giovane lavoratore è stato dichiarato deceduto.

Attualmente la Procura di Siracusa, che coordina gli accertamenti della polizia municipale, ha aperto un'inchiesta per far luce sull'esatta dinamica dell'incidente e per definire eventuali responsabilità.

Anche la giornata di ieri, martedì 12 novembre, è stata segnata da una morte bianca. La vittima dell'incidente sul lavoro di ieri si chiamava Luca Cavati e aveva 69 anni,

L'operaio è stato investito da un carrello elevatore guidato in retromarcia da un collega dentro lo stabilimento Cartiere Modesto Cardella, a San Pietro a Vico, in provincia di Lucca. Anche per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare, il 69enne è morto sul colpo.