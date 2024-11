Travolto da un carrello elevatore in una cartiera a Lucca: operaio di 69 anni morto sul colpo

video suggerito

Un operaio è morto mentre si trovava al lavoro all'interno di una cartiera a Lucca. In base a una prima ricostruzione, l'uomo ha perso la vita sul colpo dopo essere stato travolto da un carrello elevatore. La vittima si chiamava Luca Cavati, aveva 69 anni e risedeva nella Piana lucchese.

Poco dopo le 9.30 della mattinata di oggi, martedì 12 novembre un operaio è morto mentre si trovava al lavoro all'interno dello stabilimento di Lucca della cartiera "Modesto Cardella", in via Acquacalda a San Pietro a Vico. In base a una prima ricostruzione, l'uomo ha perso la vita sul colpo dopo essere stato travolto da un carrello elevatore in retromarcia.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la vittima si chiamava Luca Cavati, aveva 69 anni e risedeva nella Piana lucchese. Alla guida del mezzo, a quanto si apprende, sembra ci fosse un altro dipendente che non si sarebbe accorto del collega.

Subito dopo l'incidente sul posto sono immediatamente accorsi, oltre al personale sanitario del 118, la Polizia e i tecnici della prevenzione degli incidenti sul lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i parenti dell’operaio deceduto, la moglie e due figlie. Insieme a loro anche il sindaco Mario Pardini, che si è informato sull’accaduto con le forze dell’ordine presenti.

In aggiornamento.