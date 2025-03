video suggerito

Precipita un masso dalla montagna e travolge un forestale di 23 anni: muore sul colpo in Alto Adige Un ragazzo di 23 anni è morto in Alto Adige dopo essere stato travolto da un masso precipitato dalla montagna: la vittima è un giovane forestale del posto.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia su una strada nei pressi del torrente Tanz, nella zona della Windlahn, a Sarentino, in Alto Adige. Qui un masso si sarebbe staccato dalla montagna centrando un giovane forestale provinciale: il ragazzo aveva 23 anni. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivati gli addetti del Soccorso alpino della Val Sarentino, la Croce bianca, l'elisoccorso ‘Pelikan. Purtroppo per il giovane non c'è stato più nulla da fare: è deceduto sul posto. Sull'accaduto indagano la Guardia di Finanza e i Carabinieri.