Precipita con la Panda in un dirupo di montagna: salvata grazie alla geolocalizzazione del cellulare A Castelmagno una 42enne è precipitata con l'auto in una scarpata. Ferita ma cosciente, ha atteso ore prima dei soccorsi. Salvata grazie alla geolocalizzazione del cellulare, è stata recuperata all'alba e trasportata in ospedale. Non è in pericolo di vita.

A cura di Davide Falcioni

Un volo di trenta metri in auto, nel buio della montagna, tra alberi e rocce. Poi cinque ore interminabili di attesa, ferita ma cosciente, con la sola speranza di essere trovata. È sopravvissuta per miracolo la 42enne residente in Valle Grana, protagonista di un grave incidente mercoledì sera lungo la strada che conduce alla borgata Chiappi, nel comune di Castelmagno.

La donna, al volante della sua Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo poco dopo le 20 in un tratto particolarmente impervio della provinciale, a circa due chilometri dalla frazione Campomolino, tra Pradleves e Castelmagno. L’auto ha sfondato il margine della carreggiata e si è inabissata lungo una scarpata boschiva, arrestando la sua corsa tra la vegetazione e le rocce a ridosso di un torrente.

Ferita ma lucida, la donna è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo e ha atteso per ore, immobilizzata, che qualcuno si accorgesse della sua assenza. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando il padre, non vedendola rientrare, ha contattato le forze dell’ordine.

Decisiva per il salvataggio si è rivelata la geolocalizzazione del suo cellulare, che ha permesso ai carabinieri di restringere il campo delle ricerche. A quel punto è entrato in azione il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, affiancato dai vigili del fuoco (squadra SAF di Cuneo e volontari di Dronero). I soccorritori si sono calati nel dirupo con corde e barella spinale, guidati anche dai flebili lamenti della donna, udibili nel silenzio della notte.

L’intervento, durato ore, ha richiesto anche un parziale disboscamento per aprire un varco tra gli alberi e consentire l’estrazione della ferita in condizioni di sicurezza. Le operazioni si sono concluse attorno alle 6 del mattino. La 42enne è stata infine trasportata in ambulanza all’ospedale con una sospetta frattura al bacino e alla mano, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.