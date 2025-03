video suggerito

Cade in un silos durante il turno di lavoro nel Ferrarese: morto operaio di 41 anni Un uomo di 41 anni è morto durante il turno di lavoro dopo essere caduto in un silos della sua azienda che produce riso a Codigoro.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un operaio di 41anni è morto dopo essere caduto in un silos durante il turno di lavoro in un'azienda che produce riso a Codigoro. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118, il cui personale ha cercato di fornire il primo soccorso. I fatti si sono verificati in provincia di Ferrara e sul luogo della tragedia è intervenuta la medicina del lavoro dell'Asl insieme ai vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di ricostruzione.

Secondo le prime informazioni, l'allarme per il 41enne sarebbe stato lanciato subito ma non vi era già più nulla da fare.

In aggiornamento