Operaio 22enne muore incastrato nel macchinario, collega ferito tentando di salvarlo: tragedia sul lavoro a Padova

L’incidente mortale sul lavoro oggi in un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli a Selvazzano Dentro, nell’hinterland di Padova. L’operaio 22enne è rimasto schiacciato nel macchinario su cui stava operando.

Terribile tragedia sul lavoro oggi nell’hinterland di Padova dove un operaio di 22 anni è morto tragicamente dopo essere rimasto incastrato nel macchinario su cui stava operando in un capannone industriale a Selvazzano Dentro. Il dramma si è consumato nelle prime ore di lunedì 23 marzo, intorno alle 08:00, durante il turno mattutino in un’azienda specializzata nella lavorazione dei metalli.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, un giovane operaio senegalese residente a Padova, era impegnato nel rabbocco del fluido di un macchinario dell’azienda in cui è impiegato quando è avvenuta la tragedia. Il lavoratore pare si stesse occupando del taglio delle lamiere utilizzando un macchinario per lo srotolamento e la cesoiatura quando si sarebbe accorto della mancanza di fluido lubrificante necessario al funzionamento dell’apparecchio.

Nel tentativo di rabbocco, però, per motivi ancora da accertare, il 22enne sarebbe stato risucchiato dagli ingranaggi rimanendo incastrato all'interno di un cilindro, dove è morto all'istante a causa delle gravissime lesioni riportate. Una scena terribile che si è consumata davanti a un collega che si è subito lanciato in suo soccorso tentando di strapparlo a morte certa e rimanendo ferito a sua volta senza riuscire però a salvarlo.

Sul posto sono intervenuti successivamente anche i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco che però non hanno potuto fare nulla per il 22enne se non accertarne il decesso sul posto. Trasportato in ospedale invece il collega che ha riportato lesioni alla mano destra. Sul luogo dell’incidente mortale sul lavoro sono accorsi anche i Carabinieri che hanno avviato subito le indagini per accertare i fatti effettuando i rilievi di legge e ascoltando i presenti.

Nella fabbrica padovana è intervenuto infine anche il personale dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asl a cui spetta il compito di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.