Nuoro, schianto in auto contro un albero: la tabaccaia Fiorella muore a 40 anni, donati gli organi La donna, per cause ancora da accertare, aveva perso il controllo dell’auto che guidava, impattando contro un albero lunga la strada provinciale 389. Inutili i soccorsi. Il funerale di Fiorella Monni sarà celebrato a Orune domenica 8 settembre alle ore 10,30. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Si chiamava Fiorella Monni ed aveva 40 anni la donna rimasta ferita in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 5 settembre, lungo la strada provinciale 389 poco prima di Orune, in Sardegna. La donna, residente nello stesso comune della provincia di Nuoro, si trovava alla guida della sua auto quando ne avrebbe perso il controllo uscendo fuoristrada e andando a impattare violentemente contro un grosso albero.

Sul posto i vigili del fuoco di Nuoro hanno lavorato insieme al personale medico e sanitario per estrarre la donna dall'abitacolo dell'auto, la cui parte anteriore è andata completamente distrutta. La 40enne è stata trasportata d'urgenza dal 118 all'ospedale nuorese, dove è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Rianimazione.

Le sue condizioni sono però apparse da subito molto gravi e i tentativi dei medici di salvarle la vita sono risultati vani. Ieri sera la morte cerebrale della donna: i familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social dedicati alla donna che ad Orune lavorava come tabaccaia e quindi era ancora piuttosto nota in paese. “Non ci posso credere, sarai sempre nel mio cuore, riposa in pace”, tra cui anche quello dell'assessora alla cultura, Giuliana Pittalis, "Alla tua genuinità e dolcezza, sempre allegra e gentile con tutti. Mancherai, buon viaggio anima bella".

Il grande dolore della comunità locale è sintetizzato da un messaggio postato dalla parrocchia: "Oggi un’intera comunità vive il dramma della scomparsa improvvisa di una giovane, ricca di simpatia e cordialità, con un futuro davanti a sé. Tutti sentiamo che ci è stata posta un’altra croce sulle spalle, una croce difficile da accettare, in particolare per i genitori di Fiorella e per Mauro, per gli amici e le amiche di sempre. Ci consola soltanto che il Signore, che sembra così lontano in questo momento, in realtà ci sostiene, accompagna chi è costretto dalla vita a prendere sulle spalle (e soprattutto portare nel cuore) quella croce. Il cammino che stanno compiendo i genitori che hanno perso una figlia, quello di un ragazzo che ha perduto la sua amata, quello di una comunità che piange è sempre un cammino sacro: Lui si fa compagno di viaggio per non lasciarci soli".

Il funerale di Fiorella Monni sarà celebrato domani domenica 8 settembre alle ore 10,30.