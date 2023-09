Nuoro, Giovanni Mureddu ucciso in auto davanti al suo garage: “Un agguato, i killer erano almeno due” Giovanni Mureddu, 49 anni, è stato ucciso a Fonni (Nuoro) in un agguato compiuto da almeno due persone. Sarebbe questa la prima ipotesi formulata dalle forze dell’ordine che indagano su quanto accaduto all’autotrasportatore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Giovanni Mureddu

Giovanni Mureddu sarebbe morto in seguito a uno choc emorragico dovuto ai numerosi colpi di arma da fuoco che hanno compromesso le funzioni degli organi vitali. Il 49enne di Fonni ucciso nella notte tra giovedì e venerdì è morto a causa delle gravissime ferite riportate dopo la sparatoria avvenuta a Nuoro e sulla quale ancora si indaga. L'autotrasportatore di Fonni sarebbe stato ucciso con due armi da fuoco, un fucile e una pistola che devono ancora essere ritrovati.

Secondo chi indaga, i killer sarebbero quindi almeno due e le forze dell'ordine stanno lavorando per mettersi sulle loro tracce. Per ora, però, gli indizi restano davvero pochi. Mureddu sarebbe stato colpito da una pallottola del fucile appena svoltato l'incrocio tra via Marceddu e via Brigata Sassari mentre era alla guida della sua macchina.

La vittima ha deciso di abbandonare l'auto dopo i primi spari ed è fuggita verso la campagna. Il 49enne è stato raggiunto dopo pochi metri da alcuni colpi di pistola che lo hanno fatto accasciare al suolo. L'uomo è morto dissanguato. A imbattersi nel corpo dell'autotrasportatore, un testimone che gli inquirenti reputano fondamentale per risolvere il caso e che potrebbe fornire ai poliziotti le informazioni necessarie per individuare i due killer.

le forze dell'ordine ascolteranno anche le versioni di amici e parenti della vittima che saranno poi confrontate con il racconto del supertestimone che per primo ha allertato i soccorsi dopo il ritrovamento del cadavere. Sotto la lente di ingrandimento delle autorità, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che saranno presto visionate.

Tutte le evidenze raccolte saranno poi intrecciate ai risultati delle analisi condotte dalla Polizia scientifica in sede di indagine. Il 49enne sarebbe stato freddato intorno alle 23 in quello che secondo gli inquirenti è a tutti gli effetti un agguato. Stando a quanto finora reso noto, l'uomo era uscito dal suo garage poco prima di essere ucciso.