Giallo a Nuoro, autotrasportatore ucciso in un agguato sotto casa Giovanni Mureddu, autotrasportatore di 49 anni, è stato freddato a colpi di arma da fuoco a Fonni, nel nuorese.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

Giallo a Fonni, in provincia di Nuoro, dove nella tarda serata di ieri Giovanni Mureddu, autotrasportatore di 49 anni, è stato freddato a colpi di arma da fuoco. Stando alle prime informazioni l'uomo è stato vittima di un agguato intorno alle 23, freddato a colpi di arma da fuoco davanti alla sua abitazione in via Brigata Sassari mentre ricoverava l'automezzo dal garage. In quel momento è stato raggiunto dai proiettili che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto gli uomini del commissariato di Fonni e della Questura di Nuoro che indagano per il delitto.