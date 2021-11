Nubifragio si abbatte su Genova, frane e allagamenti. Auto trascinate via dall’acqua È allerta meteo gialla in Liguria dove nel pomeriggio di oggi si sono abbattute forte piogge che hanno provocato a Genova forti disagi. Allagamenti in val Bisagno e val Polcevera. Registrata anche una frana a Sant’Eusebio.

A cura di Chiara Ammendola

Non si ferma l'ondata di maltempo che ha colpito tutto il Nord Italia dove da questa mattina le piogge stanno cadendo ininterrottamente. Nubifragi si sono abbattuti in Liguria dove a partire dalle 18 di oggi è scattata l'allerta meteo proprio per le forti piogge, ma i temporali si sono abbattuti sulla città di Genova già da questa mattina provocando danni, frane e allagamenti.

Maltempo in Liguria: scatta l'allerta gialla

Particolarmente colpite la Val Bisagno e la Val Polcevera, dove sono stati registrati i maggiori allagamenti: l'acqua che è caduta in maniera intensa per quasi tutta la giornata ha allagato negozi e scantinati oltre che numerose strade portando via auto e mezzi parcheggiati. Un muraglione ha ceduto ed è franato a pochi metri da un autobus a Sant'Eusebio, sulle alture. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che sono giunti con i mezzi in diverse zone della città per tentare di liberare chi era rimasto bloccato dall'acqua alta. Intanto la protezione civile della Liguria ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla sui Bacini Liguri Padani di Levante, i Bacini Liguri Marittimi di Centro e i Bacini Liguri Marittimi di Levante. L'allerta inizierà alle 18 di oggi e durerà fino alle 15 di domani. Colpita anche la costa dal maltempo dove sono state due le trombe marine che si sono abbattute davanti a Chiavari e alla passeggiata di Nervi.