Maltempo con temporali, allerta meteo arancione e gialla domani 14 novembre: le regioni a rischio Maltempo con temporali e allerta arancione domani, domenica 14 novembre, per rischio idrogeologico in Veneto. Allerta meteo gialla in dieci regioni.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo arancione domani, domenica 14 novembre, su parte del Veneto, allerta gialla in altre regioni da Nord a Sud della penisola. Il maltempo resiste sull’Italia tanto che il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo. Una nuova area depressionaria, in arrivo dal Nord Europa, tenderà a isolare un minimo sul mar di Sardegna che convoglierà flussi di correnti meridionali umide e instabili verso l'Italia. Questo determinerà tempo spiccatamente instabile sulle regioni centro-settentrionali, con piogge e temporali specie sulle regioni del Nord e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Valutata per oggi e domani, domenica 14 novembre, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte del Veneto. Valutata inoltre per domani allerta gialla su settori di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, sul versante nord-orientale della Sicilia e sull'intero territorio della Sardegna.

Allerta meteo arancione domani 14 novembre in Veneto

Sul sito della Protezione civile pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità. È allerta arancione in parte del Veneto (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone).

Allerta gialla in 10 Regioni domenica

Allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico domani 14 novembre nelle seguenti regioni.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Puglia: Salento

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Orobie bergamasche

Puglia: Salento

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Piave pedemontano, Adige-Garda e monti Lessini

Previsioni meteo di domani

Un'intensa perturbazione colpisce con piogge a tratti anche forti tutto il Nord, la Toscana, la Sardegna, le coste laziali e in Campania le province di Caserta e Napoli. La sera di domenica, indicano le previsioni meteo, comincia a peggiorare via via più diffusamente sulla Puglia meridionale. In arrivo nubifragi nella notte sul Piemonte e sulla Liguria di ponente.