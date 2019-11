Omicidio oggi – sabato 2 novembre – intorno alle 13 a Trecate, in provincia di Novara, in via Plinio, nella periferia della cittadina dell’Ovest Ticino. La vittima è Daniele Saporito, 36 anni: a ucciderlo sarebbe stato il fratello di quattro anni più vecchio. Dopo il delitto, Rosario (questo il nome dell'uomo) è scappato a bordo della sua ‘Hyundai’ portando sé la pistola. Secondo le prime ricostruzioni gli avrebbe sparato al petto per poi darsi alla fuga in auto. L'uomo sui è poi costituto ai carabinieri di Novara, che indagano ora per comprendere i motivi del delitto.

Non è ancora chiaro cosa sia successo in quell’alloggio di via Plinio, dove vive anche la madre dei due. Daniele, da poco tempo separatosi, è padre di due bambini piccoli.