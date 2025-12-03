Non si sveglia dopo il riposino pomeridiano, bimbo di un anno muore all’asilo nido: tragedia a Parma

Un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposino pomeridiano. Avviate le indagini sull’accaduto.

Immagine di repertorio.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, in un asilo nido di Parma, dove è morto un bimbo di circa un anno. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposino pomeridiano.

L'asilo nido Brucoverde, riportano i quotidiani locali, si trova nel quartiere San Leonardo. A quanto si apprende, dopo i primi tentati di rianimazione, il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Qui, purtroppo, ne è stato constatato il decesso.

Sul caso sono state subito avviate le indagini per tentare di ricostruire con esattezza i contorni della terribile vicenda.

"Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d'improvviso spezza il cuore e lascia senza parole". Così Michele Guerra, il sindaco di Parma, ha commentato l'accaduto, dopo aver appreso la notizia della morte del bimbo.

"Ci stringiamo intorno alla famiglia – prosegue il primo cittadino – in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile".

Al cordoglio del sindaco si è unita anche Caterina Bonetti, assessora ai Servizi educativi del Comune di Parma. “È un dolore enorme per la nostra comunità, ci stringiamo alla famiglia”, ha detto commentando la morte del piccolo. Bonetti si è recata personalmente al nido dove è avvenuta la tragedia.

In aggiornamento.