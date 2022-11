Non risponde alle coinquiline, Francesca trovata morta nel suo letto a 19 anni: disposta l’autopsia Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte di Francesca Corda, studentessa di 19 anni originaria di Alà dei sardi, trovata senza vita nell’appartamento che condivideva con le sue coinquiline a Sassari dove si era appena iscritta all’Università.

A cura di Ida Artiaco

Francesca Corda (Immagine da Facebook).

Dramma a Sassari, dove una studentessa di 19 anni, Francesca Corda, è morta in circostanze da chiarire. La ragazza, originaria di Alà dei Sardi, si trovava nell'appartamento che condivideva con le sue coinquiline.

Domenica sera, appena arrivata nel capoluogo sardo, la ragazza aveva salutato le sue compagne dicendo loro di andare a riposare. Poi, il giorno dopo la tragedia: sono state proprio le coinquiline a trovare il suo corpo senza vita. Non vedendola arrivare all’ora di pranzo, ieri, erano convinte stesse dormendo.

Preoccupate, a quel punto hanno bussato alla porta della sua stanza e non ricevendo risposta hanno aperto e fatto la terribile scoperta.

Sono sono stati allertati i soccorsi, sul posto è anche arrivata un'ambulanza insieme alla polizia. Ma per lei non c'era nulla da fare. È possibile che Francesca, che si era appena iscritta alla facoltà di Lettere dell'Università di Sassari, sia stata uccisa da un infarto, ma solo i risultati dell'autopsia, che è stata disposta e che verrà effettuata nei prossimi giorni, come riporta l'Unione Sarda, potrà risolvere i dubbi che circondano la vicenda.

"La sua è una morte inspiegabile, non stava male e non aveva nessuna patologia", ha detto il sindaco di Alà dei Sardi, Francesco Ledda, a Casteddu Online, aggiungendo: "Conoscevo molto bene lei e conosco altrettanto bene la sua famiglia. Sono state le studentesse con le quali divideva la stanza a trovarla senza vita".

Anche sulla pagina Facebook del Comune è stato dato l'annuncio della morte di Francesca: "Con immenso dolore il sindaco, gli amministratori e tutta la comunità di Alà dei Sardi è vicina alla famiglia di Francesca, non abbiamo parole che possano alleviare il dolore dei familiari per una morte così assurda di una diciannovenne".