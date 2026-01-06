Nestlé ritira dal mercato latte per neonati in diversi Paesi, anche l’Italia: i lotti interessati

Nestlé sta richiamando volontariamente alcuni lotti di prodotti formulati per l’infanzia. L’elenco dei lotti commercializzati dall’azienda in Italia e interessati da questo richiamo.

Con una nota pubblicata sul sito il colosso alimentare svizzero Nestlé ha annunciato il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati a titolo precauzionale. Il ritiro riguarda prodotti per l’infanzia venduti in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Danimarca, Svezia e anche l’Italia.

Nella nota diffusa per dar notizia del richiamo alimentare Nestlé spiega di aver rilevato un problema di qualità in un ingrediente proveniente da uno dei suoi principali fornitori. Il gruppo fa sapere di aver “effettuato un'analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti utilizzati nella produzione dei prodotti per l'alimentazione infantile potenzialmente interessati”.

L’azienda sottolinea comunque che si tratta di un richiamo precauzionale “non essendo stato finora confermato alcun caso di malattia correlato ai prodotti in questione”. Per ciascun Paese interessato il colosso alimentare ha pubblicato l’elenco con i numeri dei lotti dei prodotti interessati, commercializzati con nomi diversi da un Paese all’altro.

“La decisione volontaria e cautelativa di provvedere al richiamo, dopo il richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia, avviene in applicazione del principio di precauzione, ed è stata presa per una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti”, si legge nella nota.

Di seguito i lotti commercializzati dall’azienda in Italia con le foto e interessati da questo richiamo:

NAN SUPREMEPRO 3 (800g) – polvere

DELWHP114

51240742F1

31/05/2027

NAN SUPREMEPRO 2 (300ml) – liquido

DELWHLP125

53090742F1

30/11/2026

NAN SUPREMEPRO 3 (300ml) – liquido

DELWHLP108

53070742F1

30/11/2026

*NAN SUPREMEPRO 1 (400g) – polvere

DENWHPB288

51460742C2

31/05/2027

NAN PRE (70ml) – liquido

DEDWHLP026

52840742D1

31/10/2026

51440742D1

31/10/2026

PRENAN POST (200ml) – liquido

DEDWHLP018-1

52890742D1

31/10/2026

NAN EXPERT PRO SL (400g) – polvere

NLNWB333

51150346AD

30/04/2027

53040346AC

31/10/2027

NIDINA 1 (6x500ml) – liquidoESNWLP209-1 MP3

53010295E

31/10/ 2026

53070295E

30/11/2026

53370295E

31/12/2026

53380295E

31/12/2026

NIDINA 1 (500ml) – liquidoESNWLP209-1

53000295E

31/10/2026

53070295E

30/11/2026

53220295E

30/11/2026

53230295E

30/11/2026

NIDINA OPTIPRO 1 (2x600g) – polvere

NLNWPB261 6

52620346BA

31/03/2027

52610346BB

31/03/2027

NIDINA 1 (4x500ml) – liquido

ESNWLP209-1 MP 3

53070295E

30/11/2026

NIDINA OPTIPRO 1 (800g) – polvere

NLNWPB261

51190346AE

30/04/2027

51200346AK

30/04/2027

51230346AD

31/05/2027

Nestlé, che si scusa per quanto sta accadendo, ha fornito un numero per rispondere alle domande dei consumatori. “Nonostante ad oggi non vi siano conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo, l’azienda informa di non consumare il prodotto. La nostra linea di assistenza ai consumatori è disponibile al numero 800 434 434 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22”. “L’azienda ribadisce – si legge ancora nella nota – che la sicurezza, la qualità dei prodotti e la salute dei consumatori, ancora di più dei neonati, sono da sempre la massima priorità".