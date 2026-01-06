Nestlé ritira dal mercato latte per neonati in diversi Paesi, anche l’Italia: i lotti interessati
Con una nota pubblicata sul sito il colosso alimentare svizzero Nestlé ha annunciato il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati a titolo precauzionale. Il ritiro riguarda prodotti per l’infanzia venduti in diversi Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Danimarca, Svezia e anche l’Italia.
Nella nota diffusa per dar notizia del richiamo alimentare Nestlé spiega di aver rilevato un problema di qualità in un ingrediente proveniente da uno dei suoi principali fornitori. Il gruppo fa sapere di aver “effettuato un'analisi di tutti gli oli di acido arachidonico e delle miscele di oli corrispondenti utilizzati nella produzione dei prodotti per l'alimentazione infantile potenzialmente interessati”.
L’azienda sottolinea comunque che si tratta di un richiamo precauzionale “non essendo stato finora confermato alcun caso di malattia correlato ai prodotti in questione”. Per ciascun Paese interessato il colosso alimentare ha pubblicato l’elenco con i numeri dei lotti dei prodotti interessati, commercializzati con nomi diversi da un Paese all’altro.
“La decisione volontaria e cautelativa di provvedere al richiamo, dopo il richiamo volontario di due lotti operato nel dicembre 2025 in Italia, avviene in applicazione del principio di precauzione, ed è stata presa per una potenziale deviazione microbiologica riscontrata in un ingrediente utilizzato nella composizione di questi prodotti”, si legge nella nota.
Di seguito i lotti commercializzati dall’azienda in Italia con le foto e interessati da questo richiamo:
NAN SUPREMEPRO 3 (800g) – polvere
DELWHP114
51240742F1
31/05/2027
NAN SUPREMEPRO 2 (300ml) – liquido
DELWHLP125
53090742F1
30/11/2026
NAN SUPREMEPRO 3 (300ml) – liquido
DELWHLP108
53070742F1
30/11/2026
*NAN SUPREMEPRO 1 (400g) – polvere
DENWHPB288
51460742C2
31/05/2027
NAN PRE (70ml) – liquido
DEDWHLP026
52840742D1
31/10/2026
51440742D1
31/10/2026
PRENAN POST (200ml) – liquido
DEDWHLP018-1
52890742D1
31/10/2026
NAN EXPERT PRO SL (400g) – polvere
NLNWB333
51150346AD
30/04/2027
53040346AC
31/10/2027
NIDINA 1 (6x500ml) – liquidoESNWLP209-1 MP3
53010295E
31/10/ 2026
53070295E
30/11/2026
53370295E
31/12/2026
53380295E
31/12/2026
NIDINA 1 (500ml) – liquidoESNWLP209-1
53000295E
31/10/2026
53070295E
30/11/2026
53220295E
30/11/2026
53230295E
30/11/2026
NIDINA OPTIPRO 1 (2x600g) – polvere
NLNWPB261 6
52620346BA
31/03/2027
52610346BB
31/03/2027
NIDINA 1 (4x500ml) – liquido
ESNWLP209-1 MP 3
53070295E
30/11/2026
NIDINA OPTIPRO 1 (800g) – polvere
NLNWPB261
51190346AE
30/04/2027
51200346AK
30/04/2027
51230346AD
31/05/2027
Nestlé, che si scusa per quanto sta accadendo, ha fornito un numero per rispondere alle domande dei consumatori. “Nonostante ad oggi non vi siano conferme di disturbi associati al consumo dei prodotti interessati dal richiamo, l’azienda informa di non consumare il prodotto. La nostra linea di assistenza ai consumatori è disponibile al numero 800 434 434 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22”. “L’azienda ribadisce – si legge ancora nella nota – che la sicurezza, la qualità dei prodotti e la salute dei consumatori, ancora di più dei neonati, sono da sempre la massima priorità".