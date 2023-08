Neonato di 6 mesi muore nello schianto frontale sulla provinciale, ferita gravemente la mamma Il piccolo Salvatore è deceduto all’ospedale di Parma, dove era stato portato d’urgenza dopo l’incidente stradale avvenuto sulla Cispadana all’altezza di Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.

A cura di Antonio Palma

Il luogo dell’incidente mortale a Luzzara,

Un bimbo di soli 6 mesi è morto tragicamente nello schianto frontale tra due auto avvenuto sulla Cispadana all'altezza di Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. Il piccolo Salvatore è deceduto nella serata di lunedì all'ospedale Maggiore di Parma, dove era stato portato d'urgenza in gravissime condizioni dopo l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Il piccolo viaggiava nell'auto di famiglia, una Fiat Panda, con genitori e il cuginetto di quasi quattro anni quando la vettura, per motivi da chiarire, si è scontrata con una Citroen che procedeva nel senso opposto di marcia. Un impatto violentissimo durante il quale sono rimasti feriti anche la mamma del bimbo e il cuginetto, entrambi trasportati d'urgenza e ricoverarti all'ospedale Poma di Mantova. La donna sarebbe grave, è in rianimazione con prognosi riservata, mentre il piccolo non desta preoccupazioni. Praticamente illeso, invece, il padre del neonato, un 24enne che era alla guida dell'auto. Ricoverato anche il conducente dell'altra vettura ma con ferite non gravi, si stra di un 24enne di Guastalla.

Drammatica la scena che si è presentata davanti ai soccorritori accorsi sul posto, sulla variante Sp62R della Cispadana all'altezza di Codisotto di Luzzara, nella Bassa Reggiana. La parte laterale anteriore delle due vetture era accartocciate il piccolo che piangeva nell'abitacolo. Stando ai primi accertamenti, infatti, il bimbo di sei mesi, a causa dell'urto, sarebbe stato sbalzato all'interno dell'abitacolo anche se legato nel seggiolino sui sedili posteriori.

I sanitari del 118 accorsi sul posto lo hanno stabilizzato e trasportato in codice di massima urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma. Nonostante i disperati tentativi di salvarlo, anche attraverso un intervento chirurgico d'urgenza, purtroppo il neonato non ce l'ha fatta ed è spirato a causa della gravità delle lesioni subite nell'impatto. Fatale sarebbe stato un gravissimo trauma cranico.

Un tragedia per la giovane coppia che risiede in provincia di Napoli e stava trascorrendo un breve periodo di vacanza ed era nella Bassa Reggiana per far visita ad alcuni parenti che vivono a Parma. Pare che stessero per andare a Verona per far visita ad altri parenti in zona quando è avvenuto il dramma, Sul caso stanno indagano ora gli agenti della polizia locale per accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale ed eventuali responsabilità. A seguito della morte del piccolo, il fascicolo di indagine ipotizza il reato di omicidio stradale.