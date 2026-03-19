Nea Myrian Laine investita e uccisa a Reggio Calabria, individuato il 21enne pirata della strada

Nea Myrian Laine, 29enne di origini finlandesi, sarebbe stata travolta e uccisa a Reggio Calabria da un pirata della strada 21enne. Il giovane è stato raggiunto dalle autorità, interrogato e sottoposto ad esami tossicologici.

Immagine di repertorio.

Sarebbe un giovane di 21 anni il pirata della strada che nella notte tra il 17 e il 18 marzo ha travolto e ucciso Nea Myrian Laine, giovane finlandese di 29 anni, mentre si trovava in viale Calabria, a Reggio Calabria. La ragazza, senza fissa dimora, si era appena seduta sul ciglio della strada intorno alle 3 del mattino quando l'automobile guidata dal giovane l'ha presa in pieno, uccidendola sul colpo.

Si tratta di un incrocio cittadino molto trafficato, sia di giorno che di notte. La 29enne in quel momento era sola e in strada non vi erano altre vetture o testimoni che potessero aver visto l'incidente. Il 21enne alla guida, come apprende Fanpage.it da fonti informate, ha quindi proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Le autorità hanno quindi dovuto avvalersi delle telecamere di videosorveglianza per arrivare all'identificazione del conducente presunto pirata della strada. Il 21enne è stato interrogato e sottoposto ad accertamenti tossicologici disposti dalla Procura.

L'accusa, come apprende Fanpage.it, è particolarmente grave: oltre all'omicidio stradale, vi è anche il mancato soccorso della 29enne. L'utilitaria di colore bianco guidata dal giovane è ora sotto sequestro per accertamenti. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che, sentendo il rumore dello schianto, hanno allertato il 118 che però non è riuscito a salvare la vita della giovane finlandese, sbalzata per diversi metri dall'automobile.

Secondo quanto evidenziano le telecamere della zona, Nea Myrian Laine sarebbe stata colta di sorpresa mentre era seduta sul ciglio della strada. Non è chiaro perché la 29enne fosse arrivata in Italia. Gli investigatori stanno approfondendo anche gli aspetti della vita privata della vittima mentre resta aperto il fascicolo con ipotesi di omicidio stradale.