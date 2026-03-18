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Giovane travolta e uccisa a Reggio Calabria, pirata della strada in fuga: la vittima è una 29enne finlandese

Una ragazza di 29 anni di origini finlandesi è morta dopo essere stata travolta da un pirata della strada a Reggio Calabria. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte di ieri. La donna è morta sul colpo.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Immagine di repertorio
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Una donna di 29 anni è stata travolta e uccisa da un pirata della strada a Reggio Calabria. L'uomo è ricercato dalla polizia locale. L'incidente mortale si è consumato intorno alle 3 di notte in viale Calabria: la vittima è una giovane finlandese che stava attraversando la strada da sola quando è stata centrata in pieno dal mezzo.

La 29enne è molta sul corpo, mentre il conducente della vettura pirata si è dato alla fuga. I medici del 118 sono intervenuti poco dopo ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Non ci sono testimoni della dinamica dell'incidente e le autorità stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di risalire alla targa dell'auto e identificare la persona alla guida.

Il comandante della polizia locale, Salvatore Zucco, ha informato il sostituto procuratore di turno Giulia Scavello e sulla vicenda è stato aperto un fascicolo.

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