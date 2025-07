Muore solo in casa, il cadavere scoperto dopo 15 giorni: nessuno lo aveva cercato

Il dramma della solitudine a Comiso: un uomo di 85 anni, ex dipendente comunale, è stato trovato morto in casa sua, dove viveva da solo. Era deceduto da almeno due settimane.

Dramma della solitudine a Comiso, in Sicilia: un uomo di 85 anni, ex dipendente comunale, è stato trovato senza vita nella zona di via San Biagio, a pochi metri dal Parco Baden Powell. Dopo giorni senza sue notizie un amico ha avvertito i carabinieri e così è stato trovato il corpo dell’anziano.

L’uomo, a quanto emerso, era morto da almeno quindici giorni quando è stato trovato, ma nessuno prima deve averlo cercato. Il cadavere è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri nella zona di via San Biagio, a pochi metri dal Parco Baden Powell, o Parco dell'Ippari. L’85enne, che era vedovo da molti anni e non aveva né figli né altri parenti vicini, viveva da solo in una casetta in un complesso rurale ormai in disuso.

Era una persona che, stando a quanto ricostruiscono i quotidiani del posto, conduceva una vita solitaria, anche se qualche amico che vedeva di tanto in tanto lo aveva. E sarebbe stato proprio uno di questi pochi amici e preoccuparsi dopo che per diversi giorni non aveva avuto sue notizie.

L’amico era andato anche a cercarlo, e quando si è accorto che alla porta di casa non rispondeva nessuno ha deciso di avvertire i carabinieri e i vigili del fuoco. Forzata dai militari la porta d'ingresso dell'abitazione, dentro la triste scoperta. L'uomo era privo di vita in casa.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma il medico legale intervenuto avrebbe già accertato il decesso dell’anziano per cause naturali.