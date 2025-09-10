Muore soffocato da un boccone mentre pranza al ristorante con la moglie: la vittima è Fulvio Ferrari

Fulvio Ferrari, 68 anni, è morto soffocato da un boccone di carne mentre pranzava con la moglie. La tragedia è avvenuta martedì 9 settembre in un ristorante a Collesalvetti (Livorno). A nulla è servito l’intervento dei soccorritori. Era volontario e si occupava della vigilanza degli eventi del Pd livornese. Il cordoglio del fratello gemello: “Quante ne abbiamo fatte insieme”.

Fulvio Ferrari.

Un uomo di 68 anni, Fulvio Ferrari, è morto soffocato da un boccone di carne mentre pranzava con la moglie. Il fatto è accaduto intorno alle 13 di ieri, martedì 9 settembre, nel ristorante del circolo Arci di Torretta vecchia, a Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza locale ma a nulla, purtroppo, sono serviti i tentativi di rianimare il 68enne. Non c'è stato nulla da fare.

L'uomo era un personaggio noto nell'ambiente del Partito democratico. Infatti, insieme al fratello gemello, svolgeva i servizi di vigilanza durante gli eventi del partito, come ricorda il quotidiano toscano Il Tirreno. I due fratelli, in precedenza, avevano lavorato nella Compagnia portuale.

Ferrari, che avrebbe compiuto 69 anni tra pochi mesi, lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dalle persone che lo conoscevano dopo aver appreso la notizia della tragica scomparsa del 68enne.

Primo fra tutti, quello del fratello gemello. "Fratellone, quante ne abbiamo fatte insieme. Ora riposa in pace e lassù saluta babbo, mamma e Paola per me. Ciao, Fulvio", ha scritto l'uomo in un post.

"Ciao, caro Vice Presidente, ti vogliamo ricordare con il tuo sorriso e sempre in prima linea in ogni nostro servizio", si legge in un post pubblicato dall'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (AISA), corredato da alcune foto del 68enne.

"La scomparsa di Fulvio ci lascia un vuoto profondo, e il dolore di una comunità politica, che negli anni ha visto in Fulvio un punto di riferimento imprescindibile. Ancora non vogliamo credere che un compagno, che fino a ieri ha condiviso con noi ogni aspetto della festa, adesso non ci sia più", si legge invece sulla pagina del Pd Livorno.

"Grazie per tutto Fulvio, questa festa la dedichiamo a te, alla tua passione, al tuo impegno, ai tuoi valori, che sono anche i nostri. A Fabio, e a tutta la famiglia, esprimiamo le più sentite condoglianze. – si legge ancora – Grazie Fulvio, per l'uomo e per il compgno che sei stato, per averci accompagnato in questi anni".

I funerali del 68enne si terranno domani, giovedì 11 settembre, alle ore 15.30. La salma sarà trasportata dalla camera mortuaria del Cimitero La Cigna-Lupi.